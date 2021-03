Le module de jeux renaîtra de ses cendres

Il avait été incendié par des vandales, en juin 2020 (les dommages avaient alors été évalués à 150 000 $), le module de jeux du parc Guy-Blanchard, à Sainte-Thérèse, avait dû être démantelé en attendant qu’on planifie son remplacement.

Voilà qui sera bientôt fait puisque le conseil de ville de Sainte-Thérèse, lors de la séance régulière du lundi 1er mars, a approuvé, par voie de résolution, la grille d’analyse et d’évaluation pour «la fourniture, la livraison et l’installation» d’un nouveau module auquel les enfants auront accès dès l’été prochain.

Cette grille de pondération identifie les éléments à privilégier, notamment les fonctions psychomotrices et ludiques, qui comptent toutes deux pour 20 %, mais aussi la qualité du produit (10 %), le budget (5 %), le concept global (15 %) et surtout, l’avis des principaux intéressés. De fait, une douzaine d’enfants seront appelés à se prononcer sur la question et leur expertise pèsera pour 30 % dans la balance.

«Nous avons adopté cette approche par le passé, dans le cadre de plusieurs projets, et les jeunes sont toujours heureux de participer, notamment lors de la phase d’implantation», indiquait la mairesse, Sylvie Surprenant. Le parc Guy-Blanchard est situé à l’angle des rues Libersan et Lavoie.