Le ménage du printemps est débuté à Sainte-Thérèse

La Ville de Sainte-Thérèse a entrepris son grand ménage du printemps. Ce faisant, le Service des travaux publics, parcs et bâtiments redonne un coup d’éclat aux rues et aux parcs dans le but d’offrir une belle qualité de vie aux résidents.

Les interventions effectuées par les équipes comprennent entre autres le balayage des rues, des terre-pleins et des pistes cyclables, ainsi que le nettoyage du Village. Les balayeuses mécaniques retirent les roches et les débris qui se sont accumulés au sol durant l’hiver. Cette opération peut être répétée à plusieurs reprises en vue d’obtenir la propreté recherchée.

De plus, les balançoires ont été installées dans les parcs pour le bonheur des familles et les bandes de patinoires seront retirées dès que la météo et l’état des sols le permettront. Un peu plus tard dans la saison, le marquage des pistes cyclables et l’installation des bollards seront effectués.

«L’arrivée des belles journées nous fait le plus grand bien à tous. De nombreux Thérésiens profiteront des prochaines semaines pour recommencer leurs marches de santé ou pour s’amuser dans leurs parcs favoris. Ainsi, nos équipes s’assureront qu’ils puissent pratiquer leurs loisirs dans des espaces de vie propres», affirme la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

Ramassage des branches

Le service gratuit de ramassage des branches débutera le 15 avril. Pour y avoir recours, les citoyens doivent mettre les branches en bordure de leur terrain, la partie coupée face à la rue (elles ne doivent pas dépasser 3 m de longueur et 15 cm de diamètre). Ils doivent ensuite faire la demande de ramassage en ligne au [www.sainte-therese.ca], via l’application Voilà! Signalement ou encore par téléphone au 450 434-1440, poste 2100.

Dommages causés par le déneigement

Avec la fonte des neiges, il est possible de constater des dommages à une propriété ou à un terrain causés par les opérations de déneigement. Si cela se produit, les citoyens doivent en aviser le Service des travaux publics, parcs et bâtiments par courriel à travauxpublics@sainte-therese.ca ou par téléphone au 450 434-1440, poste 2100, avant le 1er mai, afin qu’il procède aux réparations.

Les vérifications nécessaires seront effectuées pour confirmer que les dommages ont été causés par l’équipement municipal ou par celui de la compagnie engagée par la Ville dans le secteur nord de Sainte-Thérèse, et non par un déneigeur privé, auquel cas ils ne seraient pas couverts.