«Le maximum possible, c’est le maximum possible» – Éric Westram

En entrevue avec le journal, d’ailleurs disponible dans son intégralité au [nordinfo.com], le maire de Rosemère, Éric Westram, réaffirme qu’il a toujours eu l’intention de protéger le site de l’ancien golf.

«Dans mon programme électoral, indique M. Westram, il est bel et bien indiqué que notre intention comme conseil municipal était d’en préserver le maximum possible. Et le maximum possible, c’est le maximum possible. On n’a jamais chiffré, car il y a plusieurs facteurs à considérer, et ce, dans l’intérêt de tous les Rosemèrois, pas juste de certains.»

Si on lit entre les lignes, les «certains» auxquels réfère Éric Westram sont les membres de Rosemère Vert.

«J’ai toujours accueilli favorablement ce groupe. Quand ils m’ont demandé de m’asseoir avec eux, je l’ai fait. Je réponds à tous leurs courriels, dans la mesure du possible. Par contre, il faut souligner qu’il y a quand même eu trois ans de consultation publique. On a invité tous les citoyens à participer et on ne peut sous-estimer le travail que ces gens-là ont fait».

Éric Westram rappelle en outre que le site dont il est question est un terrain privé, «que beaucoup de gens se sont permis de s’accaparer comme s’il était le leur».

«La Ville n’a jamais été propriétaire de ce terrain-là. Il était propriété d’actionnaires qui y jouaient au golf, dont plusieurs n’étaient pas Rosemèrois. Ce que les gens doivent comprendre c’est qu’ils ne peuvent pas arriver chez moi, profiter de ma propriété sans y être invités. C’est un élément essentiel!»

Transparence

Accusé de manquer de transparence par ses principaux opposants dans le dossier de l’ancien golf de Rosemère, le maire Westram a par ailleurs annoncé la tenue d’une séance publique d’information au sujet de la vision urbanistique. Celle-ci aura lieu cet hiver.

«Il est grand temps, insiste Éric Westram, que les gens soient informés de l’historique de ce dossier-là, où on est rendu aujourd’hui et où on s’en va parce que la désinformation, souvent, est un outil où les gens tiennent pour acquis ce qu’ils entendent sans avoir été totalement informés».

Éric Westram et les membres de son conseil affirment avoir «tout fait» afin que le plus de citoyens participent activement aux processus de consultation mis en place.

«Plus de 400 citoyens sont venus s’exprimer les 19 et 22 février 2020 lors de la phase 3 de ces consultations. Ce n’est pas rien! Certains des gens qui se sont exprimés voulaient que l’on protège 100% du site et d’autres, 0%. Le 50% est donc un bon compromis.»

La meilleure option

Le maire de Rosemère a rappelé que le plan proposé est toujours à l’étape de projet, mais qu’il représente, selon lui, la meilleure option.

«Il faut comprendre que 50% d’un parc aménagé qui profiterait à nos citoyens et peut-être à des citoyens d’ailleurs 12 mois par année versus un ancien terrain de golf qui pour l’instant est totalement abandonné, est un excellent compromis».

Dans l’éventualité où un projet de développement de l’ancien golf était déposé, «ce qui n’est pas le cas actuellement; il n’y a aucun projet sur la table, malgré ce que certains prétendent», d’insister Éric Westram, les citoyens des zones contiguës devront approuver ce projet.

«Les citoyens auront l’opportunité, comme ils l’ont eue depuis le début du processus, de décider. Ce n’est ni le conseil municipal ni moi comme maire. C’est important que les gens le réalisent».