Le maire de Mirabel, Jean Bouchard, subi un malaise

La Ville de Mirabel a annoncé que le maire Jean Bouchard a subi un malaise le 31 décembre dernier alors qu’il passait du temps avec ses proches au chalet familial dans les Laurentides.

Selon un communiqué de presse de la Ville de Mirabel, M. Bouchard a repris conscience et bénéficie des bons soins de l’équipe médicale de l’hôpital régional de Saint-Jérôme. Au cours des prochains jours, il subira des examens médicaux qui permettront d’en connaître davantage sur sa condition.

«Au nom des membres du conseil et de la Ville de Mirabel, j’offre mes meilleures pensées et mon soutien à sa famille. Je souhaite un prompt rétablissement à M. Bouchard et un bon courage devant cette épreuve difficile. Par respect pour sa famille, nous les laisserons vivre cette période en toute quiétude. D’ici à son rétablissement, nous poursuivrons le travail», a mentionné, dans ce même communiqué de presse, le conseiller municipal du district numéro 4, François Bélanger, maire suppléant.