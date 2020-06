Le Jardin de François, à visiter pour une bonne cause

Le Jardin de François ouvre ses portes au public encore cet été afin de recueillir des fonds pour la Société Alzheimer Laurentides. Afin de favoriser la distanciation sociale et de respecter les recommandations de la santé publique, les visites se font sur rendez-vous, en matinée, les mercredis et les samedis jusqu'au 15 août.

Situé à Saint-Sauveur, sur un domaine de plus de sept acres bordé par la rivière à Simon, le Jardin de François est reconnu comme étant l’un des plus beaux jardins privés du Québec. Son propriétaire, François Marcil, est un homme d’affaires bien connu, un passionné d’horticulture et un grand philanthrope. D’ailleurs, les sommes perçues grâce aux visites estivales sont versées en soutien à la mission de la Société Alzheimer des Laurentides. Pour accéder au site, un don de 25 $ est demandé. L’entrée est gratuite pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Les départs se font entre 8 h 30 et 10 h le matin. Il faut réserver sa place par téléphone au 1 800 978-7881 ou en ligne au www.jardindefrancois.com. Les prochaines visites auront lieu les mercredis 24 juin, 1er, 8, 15, 22 et 29 juillet, 5 et 12 août et les samedis 27 juin, 4, 11, 18 et 25 juillet, 1er, 8 et 15 août.

Un parcours fleuri

Le Jardin de François compte 1 000 rosiers de différentes variétés et quelque 700 vivaces. On y découvre de nombreux massifs monochromes de pivoines, d’astilbes, d’hydrangées, de lys, d’azalées, ainsi que plusieurs autres espèces. Le site offre aussi de superbes points de vue sur la nature environnante; les détours de la rivière, les chutes des ruisseaux, les arbres fruitiers, les imposants pins bicentenaires et la montagne. Au fil des sentiers se dévoilent également des sculptures de bronze et de bois flotté et les créations de M. Marcil, dont le pont de l’amour et la maison dans les arbres.