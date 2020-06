Le Groupe Hamel a remis 37 000 $ au Centre Regain de vie

Principal partenaire du Centre Regain de vie depuis maintenant quatre ans, c’est une somme totale de 37 051$ qu’a remis le Groupe Hamel à l’organisme qui vient en aide aux plus démunis de Thérèse-De-Blainville.

«Aujourd’hui, le Centre regain de vie souhaite rendre hommage aux employés du groupe Hamel pour leur immense générosité», a dit la directrice générale de Regain de vie, Annie Latreille, remerciant tous les employés des cinq concessions du Groupe Hamel pour leur «créativité débordante» et leur «générosité remarquable». «Depuis quatre ans qu’ils organisent plusieurs activités de financement exclusivement pour le Centre Regain de vie. Les montants qui sont remis à chaque année équivaut à la commandite officielle de 10 000$ et plus. Cette année, ils ont remis un don à la hauteur de 15 695$», d’ajouter Annie Latreille, optimiste quant à l’avenir puisque Caroline Leclair, du Groupe Leclair, a accepté le flambeau que lui a tendu Jean-François hamel du Groupe Hamel. Elle agira donc dorénavant à titre de coprésidente d’honneur du dîner-bénéfice annuel, au côté de la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

La mission du centre Regain de vie est de venir en aide aux personnes seules et aux familles de la MRC Thérèse-De Blainville vivant dans la pauvreté.

«Merci de contribuer par vos dons à nous aider à soutenir nous personnes seules, nos familles et nos enfants qui comptent sur nos quotidiennement», a conclu la directrice de Regain de vie.