Le Grand PoutineFest de Mirabel sera servi… au volant!

C’est donc aux abords du Premium Outlets, sur la rue Chambord, entre les rues Cheverny et Chenonceau, que se déroulera ce Grand PoutineFest. Pour l’occasion, cinq célèbres foodtrucks offriront 12 combinaisons différentes de frites, sauce et fromage squick-squick, en version végétarienne ou agrémentées de côtes levées, porc effiloché, bacon, saucisse, poulet général tao, fallafels, crevettes popcorn et plus!

Pour les becs sucrés, la Cabane à chichi offrira ses fameux churros. À noter que la rue Chambord sera bloquée entre les rues Cheverny et Chenonceau, et que trois voies deviendront à sens unique vers le nord.

Dans le confort de sa voiture

Les organisateurs indiquent que le parcours en voiture de l’événement a été planifié de façon à ce que les amoureux de la poutine soient divertis du début à la fin. À la file indienne, ils pourront:

Faire danser leurs épaules au rythme de DJ Kleancut en syntonisant le Poutine FM. S’ouvrir l’appétit en consultant le menu sur un téléphone intelligent à l’aide du code QR à photographier sur des affiches ou en visitant la page Facebook de l’événement. S’émerveiller devant les prestations d’athlètes de cirque. Donner sa commande, patienter et… déguster!

Mesures sanitaires

En aucun cas, les clients ne pourront quitter leur voiture; les employés du PoutineFest iront récupérer leur commande aux différents camions et la remettront à leur fenêtre.

Tous les employés porteront le masque et la visière et des stations de savon désinfectant sans eau seront à leur disposition. Les paiements seront faits exclusivement par carte de débit et de crédit, et le terminal de paiement électronique sera fixé à un bâton pour respecter une distance entre le client et les employés.

Le menu sera disponible par code QR à photographier avec un téléphone intelligent, en plus d’être affiché dans la section de la prise des commandes. Aucune toilette ne sera à la disposition des clients et il sera interdit de se stationner sur place pour manger.

Un soutien au Parc régional éducatif Bois de Belle-Rivière

L’événement sera aussi l’occasion de soutenir un organisme du milieu puisque la Fondation du Grand FoodFest remettra une partie des profits de l’événement au Parc régional éducatif Bois de Belle-Rivière, situé dans le secteur de Sainte-Scholastique, à Mirabel.

«Notre mission est soutenir les communautés locales qui nous accueillent par l’organisation d’événements festifs et conviviaux. Nous sommes fiers de poursuivre notre engagement encore cette année envers le Parc afin qu’il puisse des activités de plein air à tous et ce, au gré des saisons», d’expliquer Maude Couillard, directrice générale du Grand FoodFest.

À propos du Grand FoodFest

Depuis 2014, le Grand FoodFest propose des événements familiaux et gourmands où une grande variété de poutines est offerte par ses camions de cuisine de rue partout au Québec, dans le but d’amasser des fonds pour une cause locale.

Ce sont plus de 25 organismes qui ont bénéficié des profits faits par la vente de poutines, de boissons alcoolisées et de produits dérivés au cours des six dernières années.