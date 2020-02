Le Grand Défi Pierre Lavoie rencontre des élèves à Sainte-Thérèse

L’équipe de La Tournée des écoles du Grand Défi Pierre Lavoie, présentée par Desjardins, sera de passage dans les Laurentides pour rencontrer les élèves, dont ceux de l’école du Trait-d’Union à Sainte-Thérèse, le jeudi 13 février.

Près de 1 200 élèves du primaire participeront à cette activité dans la région afin de sensibiliser les jeunes à l’importance d’adopter de saines habitudes de vie, tout en s’amusant!

La Tournée des écoles sillonne le Québec depuis 2008. À chaque école, une équipe d’animateurs invite les jeunes à plonger dans une expérience interactive mémorable. Nommé Véhicube spatial étant donné sa nouvelle thématique de l’espace, les élèves s’informeront des habitudes alimentaires, sur terre comme dans l’espace, notamment à l’aide de jeux interactifs. Ils auront aussi l’occasion de pédaler en peloton dans un univers galactique avec les autres élèves de leur classe. En plus des activités dans le Véhicube spatial, les élèves participeront à des séances d’entraînement ludique diversifié en groupe, telles que du yoga, de la zumba, etc.

«La Tournée des écoles nous permet de rencontrer les jeunes dans leur école, et je suis très fier de pouvoir les rejoindre partout au Québec, affirme Pierre Lavoie, cofondateur du Grand Défi. L’objectif du Véhicube: amener les jeunes à réaliser comme il est essentiel d’être actif et de bien s’alimenter. Notre Véhicube nous aide à livrer notre message de façon ludique, partout dans la province. Merci à tous les enseignants, aux membres du personnel et aux enfants de faire bouger le Québec avec nous!»

Partout au Québec

Ce grand déploiement à travers la province ne pourrait être possible sans l’aide de précieux partenaires tels que Desjardins. Ce partenaire du Grand Défi depuis 12 ans est le présentateur officiel de La Tournée des écoles pour cinq ans. «Desjardins tient à épauler des projets qui contribuent au mieux-être des collectivités, et l’impact positif de La Tournée des écoles sur l’adoption de saines habitudes de vie par les jeunes Québécois est immense, affirme Johanne Brousseau, Directrice, Dons, Commandites et Marque. Nous avons récemment lancé notre programme Tous engagés pour la jeunesse qui vise à soutenir les jeunes de 6 à 30 ans du Québec et de l’Ontario. Notre partenariat avec le Grand Défi cadre parfaitement dans ce nouveau programme.»

Chaque expérience à bord du Véhicube spatial dure environ une heure, soit 25 minutes par atelier. Depuis 11 ans, le Véhicube a visité 1028 écoles primaires au Québec, soit près de 45 % des écoles. Quelque 315 000 jeunes ont vécu La Tournée dans toutes les régions du Québec. La Tournée visite aussi une ou deux provinces canadiennes chaque année. En 2020, l’équipe du Grand Défi prévoit visiter environ 125 écoles. Pour plus d’information ou pour inviter le Véhicube spatial dans une école, visitez le www.cubesenergie.com