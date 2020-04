Le Fonds d’aide Lorraine cherche des donateurs

(CA) – La semaine dernière, les élus de Lorraine et le directeur général créaient un Fonds d’aide alimentaire afin de soutenir les ménages lorrains ayant perdu leur travail depuis le début de la crise de la COVID-19. Déjà, plusieurs familles en situation précaire ont demandé à bénéficier de ce soutien. La Ville invite à présent les citoyens qui peuvent contribuer à faire également un don.

«Nous avons passé le chapeau entre nous et nous avons amassé 10 000 $ pour donner un coup de pouce à nos citoyens. Plusieurs nouvelles familles vont probablement signaler leur besoin d’aide au cours des prochains jours, et nous souhaitons assurer les besoins de première nécessité de tous», a souligné le maire de Lorraine, Jean Comtois avant d’ajouter qu’un appel est maintenant lancé à la population, pour contribuer à ce fonds d’aide alimentaire.

«Vos dons seront grandement appréciés et permettront de nourrir des familles d’ici. Je connais bien la générosité des Lorrains, et je suis certains que plusieurs répondront à l’appel. Un immense merci, au nom de tous ceux qui se retrouvent dans une situation précaire en ce moment», d’ajouter le maire.

Rappelons qu’un montant hebdomadaire de 80 $ pour une personne plus 50 $ par personne supplémentaire sont remis aux familles lorraines qui bénéficient du Fonds d’aide alimentaire. Afin d’encourager nos commerces locaux et de limiter les déplacements, ce Fonds d’aide peut être utilisé uniquement au Provigo Lorraine Dominick Casault.

Toutes les personnes qui souhaitent contribuer sont invitées à communiquer avec le Service des loisirs et de la culture à loisirs@ville.lorraine.qc.ca ou au 450 621-8550, poste 275. Des reçus pour don seront remis par la Ville pour tous les dons de 50 $ et plus.