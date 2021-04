Le Dr Horacio Arruda reçoit sa première dose à Saint-Eustache

(B.B.) – C’est à Saint-Eustache que le Dr Horacio Arruda a reçu, lundi dernier vers 10 h, une première dose du vaccin de Moderna contre la COVID-19. Celui-ci a profité de ce «moment très important pour lui» pour rappeler que c’est la vaccination qui «va nous sauver». Il a d’ailleurs invité la population à faire comme lui et à se rendre à cet effet sur le portail Clic Santé [https://portal3.clicsante.ca/]. «Allez-y, allez-y! S’il y a des gens qui hésitent autour de vous, veuillez leur dire que c’est bon pour eux et que c’est bon pour les autres. Protégez-vous, mais protégez les autres et faites-vous vacciner», a-t-il pris soin de mentionner immédiatement après que le pharmacien lui eut apposé un pansement de super-héros à son bras gauche. En point de presse à l’extérieur, une quinzaine de minutes plus tard, le directeur de la santé publique du Québec a expliqué avoir pris son rendez-vous en pharmacie pour souligner l’effort des pharmaciens à aider à la vaccination des Québécois.