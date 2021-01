Le député Luc Desilets amorce une tournée économique

Le député de Rivière-des-Mille-Îles, Luc Desilets, entreprend une tournée économique. L’objectif est de prendre le pouls des entrepreneurs et des acteurs du secteur économique de la circonscription dans le contexte particulier que l'on vit, près d’un an après le début de la pandémie.

La tournée sera évidemment virtuelle et le député rencontrera les maires de la circonscription, en plus des préfets des deux MRC. Il ira aussi à la rencontre des députés et ministres du Québec, des chambres de commerce, en plus de s’entretenir avec les représentants des Carrefours jeunesse emploi (CJE) et de Tourisme Basses-Laurentides, ce qui permettra de brosser un portrait actuel de la situation.

«C’est important pour moi de rencontrer le milieu économique de Rivière-des-Mille-Îles après les fêtes que nous venons de passer et à l’approche du budget fédéral. Je tiens à écouter quels sont les défis à relever pour la nouvelle année et surtout comment se porte notre vitalité économique», soutient Luc Desilets.

Trois rencontres virtuelles

Dans le cadre de cette tournée, trois rencontres virtuelles sont prévues les 18, 20 et 21 janvier, afin de s’entretenir directement avec les entrepreneurs de la circonscription. Déployées sous trois thèmes, elles se dérouleront en compagnie de députés invités.

La première aura lieu le 18 janvier sous le thème de l’agriculture et de l’agrotourisme en compagnie d’Yves Perron, porte-parole du Bloc Québécois en matière d’agriculture, d’agroalimentaire et de la gestion de l’offre et député de Berthier–Maskinongé.

La deuxième se tiendra le 20 janvier sous le thème du commerce international en compagnie du député de Saint-Hyacinthe–Bagot, Simon-Pierre Savard-Tremblay qui est le porte-parole du Bloc Québécois concernant le commerce international.

Finalement, le 21 janvier, la rencontre portera sur l’après COVID-19, avec Gabriel Ste-Marie, porte-parole du Bloc Québécois en matière de finances et député de Joliette.

Quelques places sont encore disponibles pour ces rencontres, consultez le site Web du député pour vous y inscrire au [lucdesilets.quebec].

«Il s’agit d’une opportunité d’échanger ensemble et de nous entretenir avec les différents entrepreneurs locaux sur des enjeux qui les touchent. Une occasion de se voir et d’échanger sur les préoccupations des partenaires économiques de Rivière-des-Mille-Îles afin de les porter et de les défendre à Ottawa», souligne M. Desilets.