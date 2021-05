Le Défi têtes rasées Leucan est de retour

Larmes de joie, fous rires incontrôlables, silence imperturbable, le Défi têtes rasées Leucan amène un lot d'émotions chez les participants. Bien qu'il y ait autant de façons de vivre l'événement qu'il y a de participants, une émotion les rassemble tous: la solidarité. Prêt à mettre votre tête à prix?

Leucan Laurentides-Lanaudière annonce la tenue de deux événements virtuels, le dimanche 30 mai et le samedi 19 juin. Ces défis regrouperont des participants de la grande région de Montréal, dont William Cotnoir, 17 ans, jeune porte-parole de Leucan de la région, qui se fera raser la tête le 19 juin.

«Cette année, maintenant en rémission depuis plus d’un an, j’ai décidé de m’inscrire à nouveau au Défi têtes rasées Leucan et d’accepter d’être porte-parole de l’événement pour la région Laurentides-Lanaudière. Je sais que Leucan fait une grande différence dans la vie des familles touchées par un tel drame. J’espère qu’un jour, la recherche, soutenue par les dons, puisse guérir tous les enfants atteints de cancer», mentionne-t-il.

Dans la situation actuelle, Leucan propose plusieurs options pour les personnes intéressées à s’inscrire et à poser ce geste de solidarité. Il est possible de participer au Défi têtes rasées Leucan, présenté par Proxim, en organisant un défi privé en choisissant la date, l’endroit, l’heure et l’envergure désirée. Un tel défi peut être réalisé en solo ou en groupe à la maison ou ailleurs. Les institutions scolaires ou les entreprises sont également invitées à organiser leur défi, tout en respectant les normes sanitaires en lien avec la COVID-19.

Pour obtenir plus d’information ou pour joindre la gang de William Cotnoir, la population est invitée à visiter le site Web de l’événement au [tetesrasees.com].

À propos de Leucan Laurentides-Lanaudière