Le Défi des Tout-Puissants Leucan est lancé

En réponse aux mesures de distanciation sociale, Leucan Laurentides-Lanaudière innove et remplace sa course annuelle, Courir pour Leucan, par le Défi des Tout-Puissants Leucan virtuel, présenté par CHR Canada et ses divisions DEMIX.

Du 5 septembre au 15 octobre, en équipe de cinq, les participants sont invités à réaliser chaque semaine une nouvelle épreuve et à amasser un minimum de 555 $ pour les enfants atteints de cancer et leur famille.

«Nous proposons une nouvelle formule qui peut plaire à tous. Vous pouvez relever le Défi avec vos collègues, vos amis ou votre famille de partout en province. Les épreuves font appel à vos forces physiques, mentales et à votre endurance. Tout le monde peut y participer, dès l’âge de cinq ans», mentionne le directeur régional de Leucan Laurentides-Lanaudière, Mathieu Déziel.

Une cinquième édition virtuelle et provinciale

Le Défi des Tout-Puissants Leucan est à l’origine une activité de financement organisée par Leucan Montérégie. Cette année, pour la cinquième édition de l’événement, les neuf bureaux régionaux de Leucan unissent leur force et présentent un événement 100 % virtuel auquel il est possible de participer de partout à travers le Québec.

En quoi consiste le Défi des Tout-Puissants Leucan virtuel

Chaque semaine, une épreuve d’endurance, de force physique ou mentale créée par des professionnels sera acheminée aux participants par infolettre. Cette infolettre comprendra également une vidéo démonstrative de l’épreuve.

Chaque membre de l’équipe devra ensuite se filmer pendant qu’il réalise l’épreuve. Puis, il acheminera la vidéo au capitaine de son équipe, qui compilera les résultats à l’aide d’une grille d’évaluation. Le capitaine enverra ensuite les vidéos de chaque membre de son équipe et la grille d’évaluation à l’équipe de Leucan, qui fera une contre-vérification.

Les résultats de chaque épreuve seront dévoilés à tous les participants par une infolettre hebdomadaire. De cette façon, les équipes pourront suivre leur progression dans un esprit de saine compétition. Les grands gagnants seront annoncés lors d’un rassemblement virtuel le jeudi 15 octobre prochain.

Pour participer, cliquez ici .

