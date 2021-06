Le CSSMI dit merci pour l’accueil de stagiaires

La Direction générale du Centre de services scolaire des Mille-Îles a récemment offert à ses entreprises partenaires qui accueillent les élèves stagiaires de ses parcours de formation axée sur l’emploi (la formation préparatoire au travail et la formation menant à un métier semi-spécialisé) un autocollant sur lequel on peut lire : Ici, on fait place aux stagiaires! Cet autocollant fait foi de la reconnaissance que porte le CSSMI à ceux et celles qui participent activement à la réussite de ses élèves en les accueillant à titre de stagiaire. Les entreprises pourront l’apposer dans leur vitrine ou à l’intérieur de leur édifice.

180 entreprises remerciées

Dans la dernière année, c’est plus de 180 entreprises du territoire qui ont partagé leur expertise et formé les élèves. Pour les élèves, ces précieuses opportunités leur permettent d’acquérir des connaissances indispensables pour les fonctions auxquelles ils se destinent, et ce, directement sur le terrain. Ces expériences constituent un atout important pour leur futur parcours professionnel et les mènent à une qualification ou une certification.

Durant ces formations, les élèves peuvent consolider et enrichir leurs connaissances. Les gens qui les accueillent font preuve de dévouement et de professionnalisme. Ils leur offrent des expériences enrichissantes et valorisantes qui leur donnent la confiance nécessaire pour la poursuite de leur formation.

« Nous avions envie d’exprimer notre gratitude à ces entreprises qui se montrent disponibles pour nos clientèles jeune et adulte. Merci à vous d’offrir vos précieux conseils à cette relève, de les prendre en charge et de leur confier des tâches tout en les conseillant et les encourageant. Le principe de communauté éducative prend tout son sens avec des partenaires impliqués et collaboratifs comme eux. Ils démontrent patience, ouverture et leur soutien permet aux élèves d’évoluer et de progresser. », a indiqué Nathalie Joannette, directrice générale du CSSMI.

Les diverses formations

Le PFAE

Le CSSMI offre à ses élèves de 15 ans et plus le Parcours de formation axée sur l’emploi (PFAE). Deux parcours de formation sont proposés : la formation préparatoire au travail (FPT) et la formation menant à un métier semi-spécialisé (FMS). Ceux-ci développent des compétences liées au monde du travail et permettent d’accroître l’autonomie et les habiletés sociales.

Vidéos :

La formation à un métier semi-spécialisé (FMS)

https://maformationenvideo.ca/la-formation-a-un-metier-semi-specialise-fms

