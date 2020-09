Le CSSMI amorce la mise en place de son conseil d’administration

Tout est prêt pour amorcer la mise en place du premier conseil d’administration du Centre de services scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI). Celui-ci sera composé de 15 membres, dont cinq membres du personnel, cinq parents représentant chacun un district et désignés par et parmi les membres du comité de parents ainsi que cinq représentants de la communauté ayant des profils différents et étant domiciliés sur le territoire desservi par le centre de services scolaire. Les administrateurs entreront en fonction au plus tard le 15 octobre.

«Notre organisation a besoin de gens de cœur, de personnes engagées ayant une bonne compréhension des enjeux reliés à l’éducation et croyant en la réussite éducative et personnelle de l’élève. Si vous vous reconnaissez et que votre profil répond aux conditions d’éligibilité, posez votre candidature pour faire une différence», fait valoir le CSSMI par voie de communiqué.

Être membre du conseil d’administration

Les membres du conseil d’administration ont notamment pour rôle de s’assurer qu’un soutien adéquat soit apporté aux écoles et aux centres de formation; de veiller à la pertinence ainsi qu’à la qualité des services éducatifs offerts par le CSS; de s’assurer de la gestion efficace et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières dont dispose le CSS; d’exécuter tout mandat que leur confie le conseil d’administration du CSS, sur la proposition du président, visant à informer les membres de ce conseil sur toute question particulière.

La durée du mandat est de trois ans. Des processus de désignation sont tenus deux années sur trois. Toutefois, exceptionnellement, la moitié des membres élus cette année aura un mandat de deux ans.

Comment poser sa candidature?

Les représentants de la communauté ont jusqu’au 25 septembre, à 16 h, pour remplir un formulaire de mise en candidature.

Les membres du personnel et les parents admissibles à poser leur candidature recevront un courriel personnalisé le 21 septembre et auront jusqu’au 25 septembre à 16 h pour poser leur candidature.

Sachez que tous les membres des conseils d’établissement recevront de l’information sur ce processus de la part de leur direction d’école ou de leur centre de formation. Pour toutes questions: secretariat.general@cssmi.qc.ca.