Le CPE Les petits amis de Lorraine ravagé par les flammes

Un incendie majeur s'est déclaré vers 22h hier soir, au CPE Les petits amis de Lorraine, situé sur la rue Belfort . Les pompiers de la ville de Bois-Des-Filion sont rapidement arrivés sur les lieux afin de maîtriser les flammes. Cinq services d'incendie des municipalités voisines ont été demandés en renfort. Le bâtiment a été démoli suite à la force de l'incendie.

Des parents inquiets étaient présents sur les lieux tôt ce matin, afin de constater l’étendue des dégâts. Jason Nadler, père de deux jeunes enfants qui fréquentent le CPE Les petits amis de Lorraine, a été témoin de l’incendie tout près de son domicile :

« On voyait le panache de fumée de la 640, lors de mon arrivée chez moi vers 22h30, j’ai vu que c’était le CPE de mes deux enfants qui était en feu. », soutient-il

Les parents ont reçu tôt ce matin, par l’entremise du CPE, un message pour les aviser que l’établissement serait fermé jusqu’à nouvel ordre en raison d’un incendie. Pour l’instant, aucune information n’a été publiée pour ce qui est de la relocalisation de la garderie ainsi que les enfants.

La thèse de l’incendie criminel écartée pour l’instant

Après que l’alerte 4 ait été déclenchée à la caserne de Bois-Des-Filion, la nuit fut longue pour les pompiers des 5 municipalités qui ont prêté main forte.

« Nos pompiers ont travaillé très fort depuis 22h hier soir dans des conditions très difficiles, le froid extrême n’a pas aidé la cause, mais nous avons réussi rapidement à contrôler le brasier. », soutient Steve Canestrari, directeur du service de sécurité incendie de la ville de Bois-Des-Filion.

Les enquêteurs en recherche et cause incendie sont présentement sur les lieux afin d’établir les causes exactes du feu. La thèse criminelle serait écartée pour le moment.

Le travail des pompiers n’était toujours pas terminé au moment d’écrire ces lignes. Une pelle mécanique était à l’œuvre afin d’éteindre les derniers points chauds suite à l’effondrement de la structure.

Du côté des pompiers de la ville de Sainte-Thérèse venus en renfort, ce fut également une nuit très difficile :

« Notre équipe a été dépêchée sur les lieux afin d’offrir des ressources supplémentaires, on a été sur les lieux de 22h hier soir jusqu’à 4h du matin. Nos équipements ont été mis à rude épreuve », souligne Mathieu Lacombe du service incendie de Sainte-Thérèse.

Ce dernier précise qu’aucun pompier n’a été blessé lors de l’opération, outre quelques blessures mineures qui font partie des risques du métier.

Par voie de communiqué, le maire de la ville de Lorraine, M. Jean Comtois, s’est dit soulagé que le pire ait été évité :

« Le point positif dans ce drame est que le feu s’est déclenché durant la nuit. La situation aurait été beaucoup plus dramatique si les enfants et les éducatrices avaient été sur place. » ajoute le maire de Lorraine.

Afin de venir en aide aux parents et aux éducatrices, qui se retrouvent ce matin face à un CPE qui n’existe plus, la ville mentionne également offrir leur collaboration aux administrateurs du CPE afin de pouvoir les relocaliser le plus rapidement possible.

