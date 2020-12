Le CPE Fanfan Soleil rend hommage à son personnel

(C.A.) – Le vendredi 20 novembre, à l’occasion de la Journée mondiale de l’enfance, le Centre de la Petite Enfance Fanfan Soleil, de Sainte-Thérèse, a rendu hommage à son personnel. Afin de souligner le travail des éducatrices et tous les efforts consentis depuis le début de la pandémie, un spectacle musical réservé aux éducatrices et aux enfants a été présenté dans la cour extérieure. Petits et grands, de même que policiers et pompiers de Sainte-Thérèse ont pu danser au son de la musique de Jacinthe Trempe, une éducatrice, que l’on aperçoit sur cette photo.