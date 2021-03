Le comptoir Dépanne-Tout déménage à Sainte-Thérèse

Dès que la situation le permettra, il sera possible de visiter le Comptoir Dépanne-Tout qui, le 1er janvier, a déménagé ses pénates du boulevard Curé-Labelle vers la rue Turgeon, à Sainte-Thérèse, dans les anciens locaux du détaillant de pièces automobiles V-M-R.

La superficie des nouveaux locaux de l’organisme lui permet de regrouper sous un même toit son point de vente et son centre de distribution, situé à Boisbriand depuis 2016, un net avantage pour la gestion de l’inventaire, comme l’explique son président, Louis Kemp.

« Au cours des cinq dernières années, dit-il, les gens venaient porter leurs dons à Sainte-Thérèse. Nous les transportions ensuite à Boisbriand pour les trier et les rapportions à Sainte-Thérèse pour les vendre. C’était beaucoup de voyagement! »

Trouver un nouvel emplacement fut le premier mandat confié à Louis Kemp lorsqu’il a accepté la présidence de l’organisme en janvier 2020. Depuis son déménagement de l’église Sacré-Cœur,

L’organisme avait auparavant passé 25 ans dans le sous-sol de l’église Sacré-Cœur, vendue il y a de cela 5 ans.

« À l’époque, raconte Louis Kemp, les propriétaires de V-M-R souhaitaient vendre la bâtisse, libre depuis deux ans. Nous avions donc déposé une offre d’achat en mars 2020. L’offre a été refusée au départ, mais nous avons tout de même poursuivi nos négociations et avons finalement fait une offre de location qui a été acceptée, avec possibilité d’acheter. L’idée est donc de racheter d’ici trois ans ».

Depuis que l’organisme occupe les lieux, des bénévoles se sont attardés à les rénover et à les aménager de manière à ce qu’ils soient fonctionnels pour l’organisme.

« Jusqu’à maintenant, nous avons investi entre 350 et 400 heures de bénévolat. Nous nous sommes attaqués au 2e étage où nous avons refait la peinture, les joints, les planchers. Nous avons démoli des escaliers! C’est vraiment beau. Il nous reste à s’occuper du plancher de ventes »

Le bail du local occupé par le Comptoir Dépanne-Tout au 110 du boulevard Curé-Labelle à Sainte-Thérèse n’expire qu’en janvier prochain. On a donc beaucoup de temps devant soi pour réaménager le 1er étage de la nouvelle bâtisse. Quoi qu’il en soit, on souhaite ouvrir rapidement, soit « en mai ou en juin », de dire

Louis Kemp.

Autofinancement

À titre d’entreprise d’économie sociale, le Comptoir Dépanne-Tout doit s’autofinancer. Il y arrive bon an mal an en vendant vêtements, livres et petits objets à une clientèle dite vulnérable de la région.

« Ça n’a pas été une année facile, mais nous allons nous en sortir avec l’aide gouvernementale, dont l’aide au loyer qui nous a permis de compenser pour la baisse de nos ventes qui ont terriblement chuté ».

Le fait de déménager le magasin dans le vieux Sainte-Thérèse, où il bénéficiera d’une visibilité accrue en plus de doubler la superficie du plancher de ventes, devrait contribuer à son essor. Tout comme l’idée de regrouper autour d’une même table, les « ressourceries » du Québec, tel le Comptoir Dépanne-Tout, afin d’augmenter leur notoriété auprès de la population. On y travaille et une association pourrait voir le jour dès l’automne prochain après qu’une étude d’impacts ait été réalisée.

« Cette étude scientifique viendra dire à quoi servent réellement les ‘ressouceries’ dans la communauté. Au niveau environnemental et de l’employabilité, notamment, nous faisons une réelle différence dans la société. Beaucoup de gens nous voient encore comme une friperie qui ramasse des cochonneries. Ce n’est pas ça, nous avons beaucoup plus d’impacts que cela », de conclure Louis Kemp.