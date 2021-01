Le Collège Lionel-Groulx organise une soirée d’information virtuelle

La date limite pour déposer sa demande d'admission au cégep approche à grands pas. Il est temps pour les finissants du secondaire de choisir l'institution d'enseignement supérieur où ils souhaitent poursuivre leur cheminement scolaire. Les adultes qui ont pris la résolution d'effectuer un retour aux études sont invités à se joindre à eux pour prendre part à la soirée d'information virtuelle du Collège Lionel-Groulx, le mercredi 10 février, de 16 h à 20 h.

Grâce à des présentations en direct, des vidéos et le partage de divers documents, les futurs étudiants pourront se familiariser avec la variété de programmes d’études préuniversitaires et techniques offerts, dont les programmes menant à des attestations d’études collégiales et les cours de perfectionnement, les services étudiants et le milieu de vie.

Des enseignants et des membres du personnel seront en ligne pour répondre à toutes les questions grâce à un clavardage — vidéo ou non — à propos des programmes d’études et des services étudiants, comme l’aide aux besoins particuliers et l’aide financière.

Lors de cet événement portes ouvertes, il sera également possible de s’entretenir avec des étudiants pour prendre le pouls de leur expérience et faire connaissance avec les activités socioculturelles, santé bien-être et sportives. L’occasion est idéale pour arrêter son choix en vue de sa demande d’admission au cégep du 1er mars 2021.

Si ce n’est déjà fait, il est temps de s’inscrire à l’événement pour obtenir les accès. Il suffira de se connecter le jour venu.