Le Collectif pour un Québec sans pauvreté interpelle le gouvernement

«Ce n’est pas un poisson d’avril. Au Québec, une personne sur dix ne couvre pas ses besoins de base.»

Ce matin, le Conseil régional de Développement Social des Laurentides (CRDSL) s’est joint à des dizaines de groupes partout au Québec pour lancer ce message au gouvernement provincial. Dans les Laurentides, plus d’une dizaine d’organisations ont véhiculé ce message.

«Nous trouvions important de participer à cette action de visibilité du Collectif pour un Québec sans pauvreté, car le budget déposé la semaine dernière par le gouvernement du Québec nous a confirmé que la réalité des personnes en situation de pauvreté est le dernier de ses soucis, explique Violaine Guerin, coordonnatrice du CRDSL. Il est inconcevable que le gouvernement abandonne les quelque 800 000 personnes qui n’arrivent pas à couvrir leurs besoins de base, d’autant plus qu’elles ont été durement frappées par la crise sanitaire. Nous réclamons que la couverture des besoins de base soit considérée comme un minimum pour tout le monde au Québec.»

En ce 1er avril, la porte-parole du Collectif pour un Québec sans pauvreté, Virginie Larivière, tient à faire une mise en garde au gouvernement. «Il ne suffit pas d’ignorer la pauvreté pour la faire disparaître. Toutes ces personnes qui voient leurs conditions de vie se détériorer par votre faute en ont assez. Heureusement, partout au Québec, des gens et des organisations sont prêts à se mobiliser aux côtés des personnes en situation de pauvreté pour faire avancer leur cause. Et cette mobilisation augmentera tant que durera votre indifférence. Que tout le monde au Québec puisse couvrir ses besoins de base, il s’agit là d’un gros minimum.»

Dans le cadre de cette action, 65 bannières et des centaines d’affiches ont été installées dans une trentaine de villes et municipalités des régions du Bas-Saint-Laurent, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Capitale-Nationale, de l’Estrie, de Montréal, de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord, de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, de Chaudière-Appalaches, des Laurentides, de la Montérégie et du Centre-du-Québec.