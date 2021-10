Le Collectif Avenir Rosemère entre dans la danse

Chef du parti Collectif Avenir Rosemère, Pierre-André Geoffrion sera candidat à la mairie de Rosemère en vue des élections municipales du 7 novembre. Une équipe complète l’accompagne dans cette démarche.

« En toute honnêteté, indique M. Geoffrion dans un communiqué de presse acheminé au Nord Info, l’avenir du site de l’ancien golf de Rosemère et la gestion qu’en fait encore à ce jour l’administration du maire Westram ont rendu notre présence nécessaire. »

Il ajoute que né du désir d’offrir aux Rosemèrois l’opportunité de s’exprimer démocratiquement en faveur d’une alternative transparente, le programme du parti s’articule autour des trois axes de l’acronyme du nom du parti C.A.R., soit conservation, accessibilité et revitalisation.

On ne parle donc pas ici que de l’ancien golf. Le Collectif Avenir Rosemère a identifié d’autres dossiers prioritaires.

Le parti propose ainsi une plateforme « complète et rigoureuse », dont le point d’orgue est la conservation des milieux de vie naturels, l’accessibilité et la fluidité des transports par des solutions de mobilité active et collective et la revitalisation économique du cœur villageois et du secteur commercial, afin, mentionne-t-on dans le communiqué de presse, « d’assurer des finances publiques saines, responsables et transparentes à long terme ».

« Notre plateforme innovante propose un développement démographique basé sur un plan d’urbanisme à empreinte écologique minimale pour une protection absolue de la qualité de vie enviable des Rosemèrois », ajoute Pierre-André Geoffrion.

Les citoyens qui désirent en savoir plus pourront rencontrer les candidats à plusieurs reprises dans les prochaines semaines. L’équipe aura aussi son quartier général, accessible au public dans le cœur villageois. La page Facebook https://www.facebook.com/rosemereavenir du Collectif Avenir Rosemère offre une plateforme de choix pour rester informé en temps réel du déroulement de ses activités et de tous les développements en cours de campagne. On peut aussi visiter le [rosemereavenir.ca].