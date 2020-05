Le centre Regain de vie récolte 91 000 $

Les nombreux gens d’affaires de la région qui avaient confirmé leur participation au 5e dîner bénéfice du centre Regain de vie auraient très bien pu demander un remboursement étant donné l’annulation de l’événement prévu le 24 mars en raison de la COVID-19. Mais ils ne l’ont pas fait, permettant ainsi à l’organisme de récolter 91 909 $.

La directrice générale du centre Regain de vie, Annie Latreille, est évidemment reconnaissante envers les généreux donateurs, de même que les présidents d’honneur, la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant, et Carolynn Leclair du groupe Leclerc, qui ont permis de dépasser l’objectif initial de la campagne de financement qui avait été fixé à 85 000 $.

«Nous avons suggéré à nos généreux anges de considérer faire un don plutôt que demander un remboursement. C’est avec énormément de gratitude et de reconnaissance, que j’ai le plaisir de vous annoncer qu’ils ont répondu favorablement à notre demande», a mentionné Mme Latreille rappelant que la somme amassée suffira pour ouvrir le centre cinq jours par semaine au lieu de quatre.

«Cela signifie, d’ajouter la directrice de Regain de vie, que nous pourrons accueillir sept enfants de plus à la halte-garderie et cinq en cuisine collective en plus de tenir deux rencontres de relation d’aide supplémentaires par intervenants.»

Maintien du service d’aide alimentaire

En dépit de la crise, le Centre regain de vie a a par ailleurs été en mesure de poursuivre sa mission en maintenant le service d’aide alimentaire à chaque semaine, et ce, en respectant les mesures sanitaires exigées.

Les demandent de distribution alimentaire sont passées de 120 foyers aidées à 155 foyers, une augmentation de 35. Aussi, les membres de l’équipe ont continué d’offrir un support psychologique aux personnes aidées en communiquant une fois par semaine par téléphone avec eux.

«Nous avons à cœur le bien-être des personnes qui fréquente le Centre. Au nom des membres du conseil d’administration et de l’équipe du Centre Regain de vie, nous vous remercions du fond du cœur pour votre fidélité», a conclu Annie Latreille, déjà à réfléchir au dîner-bénéfice de 2021.