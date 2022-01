Le Centre Regain de vie lance sa 7ème levée de fonds

Le Centre Regain de vie revient cette année avec sa 7ème campagne de financement qui se déroule du 11 janvier au 22 mars 2022. Avec les différents besoins de la communauté et les perturbations causées par la pandémie, l’organisme souhaite atteindre leur objectif de 110 000$.

Le Centre Regain de vie est un organisme communautaire d’éducation populaire qui vient en aide depuis 34 ans aux personnes en situation de précarité socio-économique dans la MRC Thérèse-de Blainville. En plus d’offrir un répit aux familles, le Centre offre chaque semaine une aide alimentaire aux personnes vulnérables.

Un aide financière précieuse

Malgré la pandémie, le Centre Regain de vie continue à offrir un répit aux familles qui utilisent la Halte-garderie. Toutefois, la levée de fonds est un incontournable pour aider l’organisme à maintenir son ouverture 5 jours par semaine.

« On est vraiment content de pouvoir maintenir ce service car c’est très important pour nous d’offrir un répit aux familles dans le besoin », mentionne Sandrine Gaudelet, directrice générale du Centre Regain de vie.

« On a plus de demandes qu’avant en raison de la pandémie et ce sont des personnes qui vivent des situations plus complexes, plus difficiles, confirme Mme Gaudelet. La pandémie a fragilisé la santé mentale des gens alors on a une recrudescence des besoins à ce niveau-là. » Les fonds amassés serviront donc à soutenir ceux qui en ont besoin en offrant des rencontres psychosociales et en accompagnant les personnes dans leurs démarches pour essayer de se sortir de leur situation actuelle.

Rester solidaire malgré la pandémie

L’arrivée de la pandémie a semé son lot de perturbations pour l’organisme qui a eu le défi que s’adapter face à une situation en continuel changement. En effet, malgré le contexte propice à l’isolement, l’équipe du Centre Regain de vie a fait preuve de résilience pour préserver leur contact avec les personnes seules, les familles et les enfants qui fréquentent leurs services.

« Il y a plus de 130 foyers qui viennent chercher des denrées alimentaires chez nous tous les mercredis », annonce Mme Gaudelet. Pour pouvoir continuer à réaliser leur mission malgré la pandémie, l’équipe a dû adapter leurs services. En effet, ils ont pu maintenir la distribution alimentaire, mais dorénavant, elle se fait à l’extérieur. Ainsi, ils assurent la livraison de denrées tout en limitant la propagation du virus et en facilitant la participation des personnes.

D’une autre part, le Centre a mis sur pied des cuisines collectives virtuelles et assure la livraison à domicile pour les personnes présentant une incapacité à se déplacer. « On est vraiment content parce qu’en même temps, ça permet à notre intervenante de faire une vérification que ces personnes ont tout ce qu’elles ont besoin et qu’elles ne vivent pas dans l’isolement. C’est donc à tout ça que ça sert ces fonds-là et ça nous permet d’être beaucoup plus libre dans notre façon d’aider ces gens », précise Mme Gaudelet.

Cette année, la co-présidence d’honneur est assurée par Madame Liza Poulin, mairesse de Blainville et Madame Carolynn Leclair, du Groupe Leclair. La levée de fonds a vu le jour il y a sept ans grâce à Jean-François Hamel, président du Groupe Hamel et les employés du Groupe Hamel qui participent activement à cette campagne depuis le début.

Pour permettre au Centre Regain de vie d’atteindre leur objectif de 110 000$, il est possible de faire des dons par carte de crédit sur le site internet [centreregaindevie.ca/faire-un-don/]. Les virements Interac sont aussi acceptés à l’adresse dons@centreregaindevie.ca, tout comme les chèques qui peuvent être envoyés au Centre.