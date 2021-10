Le Centre Oméga en action

C’est cette semaine que s’est amorcée la Semaine nationale de l’action communautaire autonome (SNACA) qui se déroule jusqu’au 24 octobre sous le thème « En pleine effervescence » pour souligner partout au Québec l’action communautaire autonome (ACA).

Alors qu’ils bouillonnent dans les tourbillons d’une crise sans précédent, les organismes communautaires continuent à déborder de créativité, à s’adapter et à se transformer pour créer une société plus juste, verte et inclusive. À l’initiative du Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQACA), la SNACA a pour objectif de valoriser le travail des 4000 organismes communautaires du Québec, mais aussi d’honorer la longue histoire d’engagement et de luttes sociales qui ont transformé la société.

Pour souligner la SNACA le Centre Oméga fera connaître ses bons coups par l’entremise de sa page Facebook, valorisera son équipe de travail dont les conditions de travail ne sont souvent pas à la hauteur de la tâche accomplie. En effet, les travailleuses et les travailleurs du Centre Oméga sont en première ligne devant un système public grandement fragilisé. Les besoins d’accompagnement scolaire explosent, les demandes sont grandissantes, mais le nombre d’intervenant.e.s à temps plein augmente peu au sein de nos rangs.

« Bien sûr, les organismes peuvent répondre à des besoins immédiats, mais ils travaillent aussi à long terme en faisant des pressions politiques et en favorisant la transformation sociale. La pauvreté, les dépendances, les violences, l’anxiété, l’isolement font partie du quotidien de nombreuses personnes qui ne savent plus vers où se tourner pour trouver de l’aide, surtout dans un contexte qui est venu exacerber tout ça, mais il faut questionner le système en place qui cause de telles situations et qui est inapte à soutenir ces personnes.» explique Benoît Larocque, coordonnateur du Regroupement des organismes communautaires des Laurentides dont fait partie le Centre Oméga.

Le Centre Oméga a décidé de ne pas fermer ses portes le lundi 25 octobre dans le cadre de la journée régionale de reconnaissance des travailleuses et travailleurs du communautaire. Cependant, nous agirons en solidarité avec l’ensemble des 4000 organismes du Québec qui seront aussi en action, en annonçant nos couleurs et en animant des ateliers d’éducation citoyenne avec tous les jeunes qui fréquentent les différents programmes de l’organisme.

Le Centre Oméga est un organisme communautaire qui œuvre depuis 1999 pour lutter contre le décrochage scolaire en offrant aux jeunes de moins de 18 ans et à leurs parents des programmes visant la persévérance et la réussite éducative. www.centreomega.org