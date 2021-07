Le Centre Marie Eve a une nouvelle directrice générale

Le Centre Marie Eve annonce la nomination d’Isabelle Jorg en tant que directrice générale.

Impliquée dans le milieu communautaire depuis plus de 25 ans, Mme Jorg est à l’emploi du Centre Marie Eve depuis bientôt sept ans. Sa connaissance de la mission, du milieu communautaire et des partenaires l’aidera grandement dans ses nouvelles fonctions.

«C’est une très belle marque de confiance que le conseil d’administration me fait en me confiant la direction générale du Centre Marie Eve. C’est une mission qui me tient énormément à cœur et je compte poursuivre le développement de notre organisme afin que toutes les mères qui en ont besoin puissent bénéficier de nos services. Je peux compter sur une très bonne équipe pour m’accompagner dans tous les beaux projets qui attendent le Centre», mentionne-t-elle.

Rappelons que le Centre Marie Eve est un organisme communautaire des Basses-Laurentides qui œuvre gratuitement auprès des femmes enceintes et des mères d’enfants de 0 à 2 ans. Depuis 39 ans, il offre des cours prénataux, des ateliers, ainsi que des visites à domicile. Ces services sont offerts en tout ou en partie dans trois points de services: Saint-Eustache, Saint-Jérôme et Blainville.