Le Centre autisme Laurentides est lancé

C’est le 12 août, en présence des nombreux partenaires, que l’on a procédé, à Blainville, à la première pelletée de terre du projet de Centre autisme Laurentides. Celui-ci se jouxtera à la maison de répit existante Nicola et Albert Lévy et devrait voir le jour au début de 2022.

N’eut été de la générosité de Desjardins (150 000 $), de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (100 000 $), du député de Laval Fayçal El-Khoury (100 000 $), de la députée de Thérèse-De Blainville, Louise Chabot, de la Fondation Famille Larivière, de la Ville de Blainville, de la MRC de Thérèse-De Blainville de Dominic Payette de Construction EDP, qui réalisera les travaux, et de nombreux fournisseurs de matériaux, rien de tout cela n’aurait été possible. Ensemble, ils ont déjà permis à Autisme Laurentides et sa fondation d’amasser 825 000 $ sur les 900 000 $ estimés pour procéder à la construction.

« Ce projet, nous y travaillons activement depuis près de trois ans », a lancé Karine Brunet, directrice générale d’Autisme Laurentides, lors de la conférence de presse qui a précédé la première pelletée de terre, le 12 août. À cette occasion, accompagnée de Natacha Dufresne, présidente de la Fondation Autisme Laurentides, elle n’a évidemment pas manqué de remercier les donateurs, consciente que leur soutien fera une réelle différence dans la vie de nombreuses familles de la région.

« Le nombre de nouveaux diagnostics ne cesse d’augmenter et les familles sont démunies. Il devenait impératif pour nous d’innover et d’offrir davantage de services », a ajouté Mme Brunet rappelant qu’Autisme Laurentides offre des plateaux et des activités pour les adultes aux prises avec un trouble du spectre de l’autisme, des camps d’été, du soutien de l’entraide et des formations pour les familles. Plus de 40 000 heures en services et de répits et loisirs ont déjà été offertes et plus de 325 répits de fin de semaine.

Guy Frigon

Décédé en avril dernier, le conseiller municipal de Blainville, Guy Frigon, était l’ambassadeur par excellence de l’autisme dans la région. Chaque fois qu’on avait besoin de lui, il répondait « présent ». Son nom est d’ailleurs revenu à plusieurs reprises au cours de la conférence de presse. Il aurait été fier de voir une partie de son œuvre se poursuivre.

« Notre ami Guy Frigon restera pour toujours avec nous. Sans Guy, on n’aurait pu faire ce projet. C’est lui qui l’a initié. Guy a été là pour tous les premiers pas du Centre autisme Laurentides. Il était un ambassadeur hors-pair. Je m’ennuie de Guy. On s’ennuie tous de Guy », a lancé Karine Brunet avant d’ajouter que lorsque l’on procèdera à l’inauguration du centre, un geste spécial sera posé en mémoire de Guy Frigon.

« Il faut avoir une pensée pour Guy, a renchéri le maire Richard Perreault. On y croit depuis longtemps à la Ville de Blainville. Déjà lors de l’ouverture de la maison actuelle en 2008, nous étions présents et lorsque ce projet-là nous a été présentés, il fallait tout mettre en œuvre pour qu’il se réalise. Les besoins sont tellement grandissants, immenses. »

Le Centre autisme Laurentides sera dotée d’une salle d’apaisement, d’un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite, et comprendra trois chambres supplémentaires.

Une campagne de financement sera bientôt lancée pour amasser les sommes manquantes à la réalisation de ce projet.

L’autisme continue de toucher un enfant sur 64 dans la région.