Le calendrier des collectes 2021: à découper et à conserver à Sainte-Thérèse

Les citoyens de Sainte-Thérèse peuvent dès maintenant consulter le calendrier des collectes 2021 de la Ville, placé au verso de l’édition décembre-janvier du Magazine Citoyen, livrée dans tous les foyers thérésiens la semaine du 23 novembre.

Contrairement aux années précédentes, aucun encart du calendrier des collectes n’est imprimé séparément ou disponible à l’hôtel de ville. Les résidents sont donc invités à le découper à même le magazine et à le conserver afin de ne manquer aucune collecte. Le calendrier peut également être consulté en ligne au [www.sainte-therese.ca] > Environnement > Collectes et matières résiduelles.

Contribuez au bon déroulement des collectes

Des bacs mal placés ont des répercussions sur les opérations de la Ville. Afin de faciliter les différentes collectes, les Thérésiens sont encouragés à respecter ces règles quant à la disposition de leurs bacs:

-Les bacs doivent être dans votre entrée privée, les roues vers la maison.

-Un bac se trouvant sur le trottoir ou sur la voie publique occasionne des ralentissements majeurs dans les opérations d’entretien et de déneigement.

-Un bac se trouvant sur le terrain ne pourra être vidé si une voiture est stationnée devant.

-Vous avez plus d’un bac? Disposez-les côte à côte.

-Aucun objet long ne doit dépasser du bac.

-La collecte est entièrement robotisée, seules les matières se trouvant dans le bac sont ramassées.

Absence de collectes des résidus verts au printemps

La Ville profite de l’occasion pour rappeler l’absence de collecte des résidus verts au printemps à Sainte-Thérèse. Les citoyens sont invités à adopter entre autres les techniques d’herbicyclage et de feuillicyclage, toutes deux excellentes pour diminuer les quantités de résidus verts et pour la santé des pelouses. De plus, l’utilisation des sacs en papier est désormais obligatoire lors des collectes des résidus verts à l’automne.

Pour toute demande en lien avec les collectes des matières résiduelles, téléphonez à la ligne Info-collectes au 450 434-1440, poste 2500 ou écrivez à udd@sainte-therese.ca.