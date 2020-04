Le bilan grimpe à 13 557 cas au Québec, 635 dans les Laurentides

Lors de son point de presse quotidien, lundi, le premier ministre François Legault a une fois de plus annoncé un bilan à la hausse, celui-ci se chiffrant maintenant à 13 557 cas de personnes contaminées par la COVID-19 au Québec, en hausse de 711 par rapport à hier, à la même heure.

On dénombre par ailleurs 360 décès dans la province, une autre statistique en hausse, avec 32 décès de plus que la veille.

Dans les Laurentides, on compte 635 cas confirmés et 3 décès. 37 personnes sont toutefois hospitalisées, dont 13 aux soins intensifs.

M. Legault a par ailleurs annoncé que certains corps de métier pourront dorénavant reprendre le travail. C’est le cas de la construction domiciliaire qui pourra reprendre du service pour les projets dont la livraison est prévue avant le 31 juillet. Les travailleurs miniers et les paysagistes sont également visés par cet élargissement de la liste des services jugés prioritaires par Québec.

Dans l’ensemble du pays, on a recensé 25 544 cas jusqu’à maintenant et 767 décès. Les États-Unis comptent quant à eux plus de 566 000 cas et près de 23 000 décès.