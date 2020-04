Le bilan continue de s’alourdir

Lors de son point de presse quotidien, un peu plus tôt aujourd’hui, le premier ministre François Legault a fait état de 97 nouveaux décès au Québec, ce qui porte le total à 1340 depuis le début de la crise.

Le Québec compte par ailleurs 22 616 cas confirmés (+778). Il s’agit du nombre de personnes atteintes de la COVID-19. Un millier de ces cas (1005) sont recensés dans les Laurentides, dont 402 dans Thérèse-De Blainville, 175 dans Deux-Montagnes, 222 dans Rivière-du-Nord et 94 sur le vaste territoire de la MRC de Mirabel.

«On vit vraiment deux mondes séparés dans le même monde, a dit M. Legault. On a d’un côté la situation dans les résidences pour aînés qui est difficile et de l’autre côté, tout le reste de la société qui est relativement stable». La situation est semblable «un peu partout dans le monde», a ajouté le premier ministre, citant en exemples l’Espagne, la France et la Belgique qui ont aussi des problèmes avec leurs résidences pour aînés.

«Lorsque ce virus rentre dans un centre pour aînés, c’est un peu comme mettre le feu dans le foin. Tout brûle rapidement, ou en tout cas une bonne partie des gens dans les CHSLD deviennent infectées et ça devient rapidement hors contrôle».

Pou remédier à cette situation dans le futur, François Legault a demandé à ce que soit accéléré le traitement du dossier des Maisons des aînés qu’il souhaite établir un peu partout dans la province et dont le concept a été dévoilé en novembre dernier.

«Dans les prochains mois vous allez voir, je veux qu’on corrige cette situation-là. Bien sûr, mieux payer les gens et avoir plus de personnel, mais aussi plus d’espace pour éviter que le feu prenne comme dans une grange où il y a du foin».

Soulignons qu’au pays, 43 528 sont contaminées par la COVID-19.