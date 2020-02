Le 24 avril: La Soirée gastronomique soulignera les 35 ans du Parrainage civique

Pour sa 22e édition, le Parrainage civique Basses-Laurentides a le privilège de présenter sa grande Soirée gastronomique annuelle, le vendredi 24 avril prochain, au Centre culturel et communautaire Thérèse-De Blainville à Sainte-Thérèse. Il s’agit d’une édition bien spéciale, puisque l’organisme célèbre cette année ses 35 ans de fondation.

La soirée, débutant par un cocktail de bienvenue dès 18 h, sera suivie par la succession d’une variété de mets gastronomiques succulents préparés devant les invités, le tout accompagné de vins soigneusement sélectionnés pour chacun des plats présentés, sans oublier l’entremets, la tournée du fromager et desserts.

Les 300 convives attendus auront le privilège de partager les mets judicieusement concoctés par les chefs-restaurateurs du Bistro taverne Pic-Bois Mirabel, Fogo Euro-Lounge, Bâtiment B et Farsa.

En plus des dégustations, rencontres et animation musicale sur scène par la formation Trio Rousso, la Soirée gastronomique sera l’occasion pour l’un de ses participants de gagner un voyage d’une semaine pour deux personnes en formule tout inclus à l’une des destinations tropicales du CLUB MED. Ce prix est rendu possible grâce à la contribution de l’Agence Club voyages Marinair de Sainte-Thérèse et le Club Med.

Ce rendez-vous annuel sera animé par le comédien et porte-parole de l’organisme, Sébastien Gauthier et les sommes amassées lors de l’événement permettront au Parrainage civique de consolider son financement de base et l’aider à accomplir sa mission.

Mission

Rappelons que l’organisme favorise la participation et l’intégration sociale des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, par le biais d’un jumelage avec un citoyen-bénévole, appelé parrain ou marraine. Cette relation amicale contribue à briser l’isolement, développer une relationd’amitié, procurer la présence d’une personne significative en partageant des centres d’intérêts et en développant de nouvelles habiletés sociales. Ces moments d’intégration contribuent également à offrir du répit aux familles.

Le Comité de promotion de cette soirée est composé de Étienne L. Morin, de Prévost Fortin d’Aoust, Sophie Charron d’Acier Charron, Sylvie Surprenant, mairesse de Sainte-Thérèse, Amélie Montpetit, de Thermo-Stat, Alexandre Lapointe, de JMA Diagnostics Inc, Maxime-Karl Gilbert, de Bellemare, Gilbert Architectes, Christian Paradis, de Desjardins de l’Envolée, Sylvain Fortier, de Clair obscur Multimédia, Marie-Claude Duquette, du Groupe Triton et Marcel Ménard, consultant en ressources humaines et président du conseil d’administration du Parrainage civique Basses-Laurentides, ainsi que ses administrateurs, Jocelyn Charron, Normand Binette, Krystel Duval et Julie Laurin.