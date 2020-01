Le 15 février sera une Journée plaisirs d’hiver à Sainte-Thérèse

Le samedi 15 février prochain, la population est invitée à redécouvrir les joies de jouer dehors durant la saison froide grâce à la Journée Plaisirs d’hiver. Celle-ci se déroulera au parc Ducharme à Sainte-Thérèse, entre 10 h et 17 h. Avec les nombreuses activités amusantes offertes, chacun est certain d’y trouver son compte.

«Pour vivre du bonheur en famille, il suffit de vous habiller chaudement et de venir jouer dehors avec nous! Les activités proposées lors de la Journée Plaisirs d’hiver sont accessibles à tous et l’équipement est fourni, c’est simple, non? En plus, comme l’événement a été prolongé cette année, vous pourrez profiter d’une heure de plus pour vous amuser!», a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

Les activités sont gratuites à l’exception des tours de traîneau à chiens.

Circuit de fatbike

Enfants, ados et adultes sont invités à enfourcher ces vélos à pneus surdimensionnés. Rouler dans la neige n’aura jamais été aussi amusant! Vélos fournis.

Ski de fond

Un atelier parfait pour s’initier à ce sport d’hiver (10 h à 16 h). Équipement fourni et animateur sur place. En collaboration avec Loisirs Laurentides.

Tir à l’arc

Venez tirer des flèches en mousse et mettre votre adresse au défi (10 h à 16 h). En collaboration avec Loisirs Laurentides.

Méga-Parcours à obstacles

Grimper, ramper, escalader, tenir en équilibre, sauter et courir par-dessus et en dessous, voilà ce qui attend petits et grands!

Tour de traîneau à chiens — 3 $ par tour

Balade en traîneau tiré par huit chiens, avec un guide certifié (10 h à 16 h).

Piscine à balles géantes

En plongeant dans la mare de gros ballons, les enfants s’amuseront et les adultes aussi!

Structures et jeux gonflables

Un moment pour lâcher son fou.

Carré de neige

Des jouets et accessoires de plage en plein hiver pour faire des châteaux de neige!

Course de sac à patates

Une activité ludique indémodable qui plaira à toute la famille.

Jeux de kermesse

Des jeux d’adresse dont le seul et unique but est… avoir du plaisir!

Patinage libre Si l’état de la glace le permet, l’anneau glacé accueillera les patineurs. Apportez vos patins! Matchs de hockey amicaux

Prenez place dans les gradins et encouragez les joueuses et joueurs de hockey de la région qui disputeront des parties amicales. Hockey masculin: groupes novices (10 h à 12 h), Hockey féminin: groupes de Pre-Novice 4-6 ans et Novice 6-8 ans (13 h à 16 h)

Services

Du chocolat chaud sera offert gratuitement sur place, apportez votre tasse réutilisable. Deux foyers extérieurs vous permettront également de vous réchauffer. Une cantine opérée par la Maison des jeunes des Basses-Laurentides offrira des collations et il sera possible de déguster de la tire sur neige à une maisonnette dédiée à ce petit plaisir sucré ($).

Le chalet du parc Ducharme sera aménagé afin que les participants puissent prendre un moment pour relaxer au chaud et manger une bouchée. Des activités de bricolage et un coin lecture y seront installés pour occuper les tout-petits. Une zone d’allaitement sera confortablement aménagée pour accommoder les mamans et leurs poupons.

Consultez le calendrier des activités au www.sainte-therese.ca pour connaître les événements organisés cet hiver à Sainte-Thérèse.