Le chef du Mouvement citoyen Mirabel (MCM) et candidat à la mairie de Mirabel, David Marra-Hurtubise, a dévoilé lundi le slogan de son parti pour la campagne électorale municipale.

Le slogan « L’avenir, c’est maintenant » a été soigneusement réfléchi, selon M. Marra-Hurtubise, et il représente bien, selon lui, la vision du parti et le message que ses troupes souhaitent envoyer aux citoyens.« Son équipe, consciente que des enjeux importants menacent la qualité de vie des Mirabellois, est convaincue que des actions concrètes doivent être prises dès maintenant afin d’assurer l’avenir. Que ce soit en planification urbaine, en gestion de la croissance, en développement économique, en protection du patrimoine bâti et dans le maintien des secteurs agricoles, il est temps de passer du mode réaction au mode planification », a souligné le MCM par voie de communiqué.Pour le chef de la formation politique, le respect de la tranquillité et de la qualité de vie de la population sont des enjeux prioritaires : « Vous avez choisi Mirabel pour votre avenir et celui de vos enfants. Pour assurer que cet avenir soit celui qui reflète vos valeurs, il est temps de poser des gestes concrets dès maintenant. Mon équipe et moi sommes prêts à relever ce défi. »

Des annonces concernant le programme et les différentes propositions du parti suivront au cours des prochains jours.

Un geste pour l’environnement

Le MCM a aussi annoncé le début d’une nouvelle initiative sur le plan environnemental, qui aura lieu pendant la campagne.

Pour compenser les gaz à effet de serre émis lors de ses activités au cours des prochaines semaines, le parti a décidé de contribuer au volet agricole du programme de plantation d’arbres et de recherche Carbone boréal.« Puisque Mirabel compte de nombreuses et précieuses terres agricoles, il était important pour nous de soutenir la recherche sur l’adaptation aux changements climatiques et en agroforesterie. Carbone boréal est une infrastructure de recherche de l’UQAC », a expliqué le chef du MCM.