L’Association PANDA et les enjeux liés au TDAH durant le confinement

L’Association PANDA Thérèse-de-Blainville et des Laurentides invite ses membres à venir découvrir ses services à l’occasion de son assemblée générale annuelle virtuelle. Pour l’occasion, une mini-conférence intitulée «Les enjeux liés au TDAH durant le confinement» sera présentée par Caroline Gosselin, intervenante en chef et formatrice de l’association. C'est un rendez-vous le mercredi 2 décembre, de 19 h à 20 h 45 via la plateforme Zoom.

L’Association PANDA est un organisme sans but lucratif qui offre plusieurs activités de formation et de soutien à la population depuis 1990. PANDA a pour mission de soutenir les personnes atteintes d’un TDAH et d’aider tout leur entourage à faire face à la réalité de cette problématique (parents, famille, enseignants et tout autre individu intervenant auprès de la personne atteinte).

Les membres sont donc invités à venir rencontrer l’équipe lors de cette soirée afin de s’informer sur le TDAH et les services offerts par l’association.

Veuillez confirmer votre présence avant le dimanche 29 novembre au www.pandatdb.com sous l’onglet «Activités familiales».