L’APPAL lance un nouveau site Web et un livre de recettes

L’Association des personnes avec problèmes auditifs des Laurentides(APPAL) réunissait une centaine de ses membres, le mercredi 11 mars à Sainte-Thérèse, afin de procéder au lancement de son nouveau site Web, d’une part, et d’un livre de recettes destinés aux hommes sourds.

Si vous ne connaissez pas encore cet organisme, voilà certes l’occasion de remédier à la chose, a-t-on suggéré lors du lancement, tout en invitant les membres à «meubler» cette nouvelle maison qui est la leur et que vous trouverez à l’adresse [www.appal.ca]. On indiquait que, pour un certain temps, on le trouverait plutôt au [w2.appal.ca], le temps qu’il faudra pour assurer le transfert.

Déjà, le site regorge d’une foule d’informations sur l’organisme, bien sûr, mais aussi sur les ressources offertes aux personnes avec problèmes auditifs. En cette période trouble, c’est là aussi qu’on peut obtenir l’heure juste sur le développement entourant la pandémie de COVID-19 puisqu’on y diffuse les points de presse quotidiens du premier ministre Legault, avec traduction simultanée en langue des signes québécoise (LSQ). On n’y pense pas, mais ce genre de service n’est pas toujours accessible via les grands réseaux, de telle sorte que les personnes avec problèmes auditifs sont souvent les dernières informées.

On y indique par ailleurs qu’en raison de cette même pandémie, les activités normalement offertes comme le Café des sourds, le Café des aînés, les ateliers d’art et la sortie à la cabane à sucre sont désormais suspendues.

Recette pour tous

Si on ne peut pas sortir, on peut à coup sûr cuisiner, et pour vous faciliter les choses, vous trouverez pas moins de 30 suggestions dans le livre Recettes pour tous, réalisé dans le cadre du projet Pommes d’Adam, de l’APPAL, avec le soutien du gouvernement québécois, via les mesures comprises dans son Plan ministériel en matière de Santé et bien-être des hommes (SHEB).

Lors du lancement, la directrice de l’APPAL, Marylyn Laurier, a tenu à spécifier que l’organisme n’avait pas un mandat spécifique touchant les hommes, mais avait cru bon se prévaloir de ce programme étant donné la réalité particulière des hommes sourds qui, de façon générale, surmontent plus difficilement les obstacles à l’autonomie et l’inclusion sociale.

Ainsi, douze hommes membres de l’APPAL ont participé à ce projet de livre proposant une diversité d’entrées, de salades et garnitures, de soupes et repas légers, de plats principaux et de desserts, pour un total de 30 recettes assorties de trucs santé. Camille Leclerc, Marcel Giroux, Germain Constantineau, Italo Ferri, Gérard Binette, Robert Legault, Jacques Ouellet, Richard Ménard, Ignazio Marzella, Yves Constantineau, Robert Malo et Normand Therrien sont les cuistots en vedette dans cet ouvrage abondamment illustré, mis en vente au coût de 30 $. En vous procurant ce livre, vous pourrez également obtenir un code d’accès vers du contenu supplémentaire adapté et accessible en LSQ, aux témoignages des participants et diverses vidéos sur les actions du projet.

Depuis plus de 30 ans, l’APPAL se donne pour mission de favoriser le regroupement des personnes vivant avec une surdité, de faire lever les obstacles à leur intégration sociale et de favoriser leur autonomie. L’organisme rejoint régulièrement plus de 1 500 personnes dans les Laurentides.