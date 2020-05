L’Antonov AN-225 attire les regards

Il n’aura fait que passer. Le plus gros avion du monde, l’Antonov AN-225 n’est demeuré que 12 petites heures à l’aéroport de Mirabel, soit de vendredi soir à samedi matin. Bien que de courte durée, son passage demeurera gravé dans la mémoire de plusieurs passionnés d’aviation.

Plein à craquer de blouses de protection destinées aux travailleurs de la santé, le mastodonte de construction ukrainienne de 300 tonnes et d’une longueur de près de 90 mètres a attiré de nombreux curieux en bord de piste, chez Nolinor Aviation, hôtesse de cet événement unique. L’un de ceux-là, Jacques Brunet, attendait ce moment avec impatience. Toutefois, pour respecter la règle de distanciation sociale, ce pilote à la retraite a préféré le vivre de chez lui, à Saint-Jérôme, en direct d’Internet. Il faut dire qu’il avait eu la chance de visiter l’Antonov AN-225 à l’aéroport de Québec, en 1989, un an après sa construction, lors d’une exposition.

«Quand on le compare à d’autres avions, lance M. Brunet, c’est là qu’on voit vraiment la différence au point de vue grosseur. C’est assez impressionnant ! C’est un géant, un jumbo ! C’est outre-mesure !».

Pour démontrer à quel point l’Antonov est immense, M. Brunet fait un parallèle avec le 777 d’Airbus, considéré, lui, comme étant le plus gros transporteur de passagers au monde.

«Le 777 compte un total de quatre réacteurs, tandis que l’Antonov en a trois de chaque côté, pour un total de six. Pour l’atterrissage, alors que le 777 compte 28 roues, l’Antonov en a 32. Tout est plus gros !»

L’Antonov ne demeurera pas le plus gros avion du monde longtemps car lorsque son «petit» frère, un autre Antonov, sera homologué, c’est ce dernier qui héritera de ce titre. Des vols d’essai concluants ont été exécutés, mais la pandémie a ralenti son homologation par les autorités aériennes.

Une aventure rocambolesque

Faire venir un avion d’Asie, aussi gros soit-il, comporte son lot d’obstacles. Depuis l’atterrissage de l’Antonov AN-225 en Chine, mercredi dernier, que Marco Prud’homme, président de Nolinor Aviation, fait des pieds et des mains pour mener l’opération à terme.

Passionné d’aviation, il était bien sûr fébrile à l’idée de voir atterrir un tel engin dans sa cour, mais ses pensées étaient plutôt dirigées vers les travailleurs de la santé, pour qui ce chargement était essentiel.

«Le plus impressionnant ce n’est pas l’avion, a-t-il dit, lorsque joint, lundi matin, mais la quantité de cargos qu’il y avait à l’intérieur et l’esprit d’équipe de ceux et celles qui ont travaillé toute la nuit.»

Une aventure comme celle-ci n’aurait pu avoir lieu sans l’apport de nombreux partenaires. M. Prud’homme a d’ailleurs tenu à les remercier.

«Un gros merci à celles et ceux qui ont travaillé dans les derniers jours à la réalisation du vol. Plus particulièrement, les employés de Nolinor qui ont travaillé au déchargement, l’équipe de Avjet Holding, la flotte de camions de Robert Transport, Aéroport de Montréal, notre partenaire dans ce vol Momentum Solutions et Vincent Dufort pour avoir mené à terme du début jusqu’à la fin ce défi. Mention spéciale à Jean-François Lépine pour son aide en Chine.»

Non sans heurts, ce sont des millions de blouses de protection qui sont arrivées à Mirabel vendredi soir, contribuant ainsi à protéger de nombreuses vies.