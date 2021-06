Lancement de la vidéo du Chemin du terroir des Laurentides par Kéroul

La base de données de Kéroul contient plus de 2 000 établissements accrédités accessibles et partiellement accessibles. Des fiches techniques et des photos fournissent de l’information, mais Kéroul voulait aller plus loin que de simples données statiques. Le tourisme étant avant tout une histoire d’expérience, quoi de mieux pour faire connaître et apprécier un lieu que d’offrir une expérience visuelle et auditive au moyen d’une vidéo!

Interlocuteur privilégié du ministère du Tourisme du Québec en matière d’accessibilité, Kéroul est, rappelons-le, un organisme à but non lucratif dont les actions visent à rendre le tourisme et la culture accessibles aux personnes à capacité physique restreinte.

Depuis 1979, l’organisme autrefois connu sous le nom de Roulbec travaille à améliorer l’accessibilité du tourisme et de la culture aux personnes à capacité physique restreinte.

Ainsi, grâce au financement du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec et de Développement économique Canada, Kéroul a produit une vidéo reliant entre elles différentes entreprises agroalimentaires se situant sur le Chemin du terroir des Laurentides.

Bien qu’une vingtaine d’établissements de cette route se trouvent dans la base de données de Kéroul, une sélection de six d’entre-elles a été réalisée pour les besoins du projet.

Remplie d’humour et de spontanéité, l’animatrice, Marie-Claude Lépine, nous fait découvrir en son et en images des lieux et des produits du terroir. Nous la suivons sur la route avec son conjoint, Arnaud Gendreau, traversant des champs et des bois, et s’arrêtant pour découvrir non seulement des lieux où elle peut avoir accès avec son fauteuil motorisé, mais aussi pour savourer tantôt du fromage, tantôt du miel, ou pour humer de magnifiques fleurs.

Les endroits visités

Les Fromagiers de la Table Ronde, Sainte-Sophie (fromagerie biologique artisanale) ;

Route des gerbes d’Angélica, Mirabel (14 jardins thématiques) ;

Intermiel, Mirabel (miellerie avec boutique et petits animaux);

Verger Richard Legault, Saint-Joseph-du-Lac (verger avec pommiers nains et balade en tracteur);

Les Jardins Michel Corbeil, Saint-Eustache (pépinière avec jardin botanique et une serre à papillons);

La bullerie, Saint-Joseph-du-Lac (vignoble)

Accessibilité de la vidéo

Pour que tous puissent vivre la même expérience, la vidéo réalisée par la firme Promo-Accès est accessible pour les personnes malentendantes par le sous-titrage, et pour les personnes malvoyantes par la vidéo description intégrée.

Pour en savoir davantage sur Kéroul: [http://www.keroul.qc.ca].