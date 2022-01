Lancement de la 16e édition des Mois des Câlins de Sainte-Justine

À l’occasion de la 16e édition du Mois des Câlins de Sainte-Justine, la Fondation CHU Sainte-Justine et ses fidèles partenaires, Rythme, Jean Coutu et Clarins, invitent à nouveau la population à embrasser la cause.

Dès le 25 janvier 2022, dans l’une des 344 succursales Jean Coutu du Québec, il sera possible de soutenir la Fondation CHU Sainte-Justine dans la poursuite de sa mission en se procurant en exclusivité l’un des 30 000 Embellisseurs Lèvres « Rose Câlins » de Clarins. Pour chaque unité vendue au coût de 20 $, Jean Coutu et Clarins remettront ensemble 10 $ à la Fondation CHU Sainte-Justine, en soutien à la cause de la santé des mères en devenir et des enfants. Depuis 2007, l’initiative a permis de redonner près de 5M$ au CHU Sainte-Justine afin d’offrir aux familles du Québec les meilleurs soins qui soient.

Unique centre dédié exclusivement à la réadaptation pédiatrique au Québec, le CRME est un leader au Canada. Il accueille annuellement 5 000 enfants du Québec présentant une déficience motrice ou langagière. Sa mission : développer les capacités des enfants comme Victor, l’ambassadeur de cette 16e édition, afin de maximiser leur autonomie et leur permettre d’acquérir des habiletés essentielles à la réalisation de leurs habitudes de vie.

Souffrant d’épilepsie et du syndrome de Rasmussen, une condition rare affectant 2,4 personnes sur 10 millions, Victor a passé plus de six mois au CRME suite à sa chirurgie au cerveau. Grâce aux équipes soignantes qui l’ont soutenu dans sa réadaptation, il profite aujourd’hui de sa vie d’enfant de 10 ans.

Encore cette année, le Mois des Câlins de Sainte-Justine pourra compter sur ses Fées Câlines pour porter le message au micro de Rythme et prendre parole au nom des nombreux enfants qui ont besoin de soins. Julie Bélanger, Marie-Eve Janvier, Marie-Christine Proulx et deux nouvelles Fées Câlines, Isabelle Racicot et Nadia Bilodeau, se joignent à elles, cette année, afin de rallier leurs auditeurs à la cause et les inviter à répondre généreusement à l’appel.

Le concours Dessine-moi un câlin est de retour !

L’an dernier, le comité de sélection du concours Dessine-moi un câlin a eu la difficile tâche de choisir parmi des centaines de magnifiques dessins de jeunes artistes provenant des quatre coins du Québec. Roulement de tambour! Cette année, c’est Maygan, 11 ans, originaire de Blainville, qui a été élue lauréate du concours. En plus d’avoir l’honneur de retrouver son dessin reproduit sur l’emballage des 30 000 Embellisseurs Lèvres de cette 16e édition de la campagne, elle remporte un chèque-cadeau de 1 000 $ à dépenser dans un magasin de livres et de jouets. Les enfants du Québec âgés de 5 à 12 ans sont de nouveau invités à participer en grand nombre au concours Dessine-moi un câlin, et à envoyer leur dessin entre le 6 janvier et le 11 février 2022.

Pour tous les détails sur le Mois des Câlins de Sainte-Justine et le concours Dessine-moi un câlin, rendez-vous au calins.ca.