« L’administration en place fait la sourde oreille », dit Florent Gravel

« La sécurité autour des écoles devraient être une priorité pour n’importe laquelle des administrations municipales et pourtant l’administration en place fait la sourde oreille è plusieurs demandes de parents très préoccupés ».

Chef de Mouvement Blainville, Florent Gravel estime que Blainville peut faire mieux pour assurer la sécurité des jeunes autour des écoles. D’ailleurs, s’il est élu à la mairie le 7 novembre, son équipe s’engage à revoir cet aspect, et ce, pour toutes les écoles du territoire. Il s’attardera à l’école Montessorri en particulier. Située sur le chemin du Bas-Sainte-Thérèse, à proximité de la sortie qui mène à l’autoroute 640, il s’agit d’un endroit problématique selon lui.

« J’en avais déjà parlé en 2017 et je ne comprends pas que le parti en place n’est pas encore réglé ça, surtout que l’une de ses conseillères y travaillent. Elle le voit bien qu’il y a un problème. Elle voit bien tous ces véhicules qui arrivent ou entrent sur l’autoroute 640 ! Faut-il attendre qu’un enfant se fasse frapper ? », lance Florent Gravel, outré par cette situation.

Si les citoyens lui accordent un vote de confiance, il fera installer des trottoirs et un renfort pour empêcher les enfants d’atteindre la rue.

« C’est inconcevable que rien n’ait été fait ! C’est une urgence de protéger nos jeunes », dit-il.

D’autres engagements

Blainville doit avoir son service de premiers répondants, estime le chef de Mouvement Blainville. Selon Florent Gravel, la ville de Blainville doit offrir ce service à ses citoyens afin de « maximiser leur protection ».

« On parle ici de sauver des vies ! Quand un appel est placé, on n’a pas une demi-heure pour sauver une personne et la stabiliser. Combien de personnes auront besoin de ce service ? On ne le sait pas. Mais si on sauve juste une vie, c’aura valu la peine ! »

Florent Gravel voudra aussi faciliter la circulation dans le secteur de la sortie 28. Pour lui, il ne fait pas de sens qu’une seule entrée/sortie ait été aménagée pour accéder ou quitter les commerces qui y ont pignon sur rue.

« L’emplacement de ce centre d’achats a mal été pensé. Si on regarde de l’autre côté, dans les Outlets, la circulation y est beaucoup plus fluide parce que différentes entrées et sorties ont été aménagées ».

Florent Gravel pense en outre qu’il faut s’attarder au flux de circulation généré à Blainville par la croissance de la population, surtout qu’on a enfin annoncé la construction de la 19, ce qui aura pour conséquence d’embourber Côte Saint-Louis.

Il souhaite aussi construire un bâtiment de services à la gare de train pour que les usagers puissent s’y réfugier en cas de pluie ou de grands froids.