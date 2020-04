L’Académie Ste-Thérèse produit des visières pour le personnel médical

Depuis la semaine dernière, le FabLab de l’Académie Ste-Thérèse, qui compte trois imprimantes 3D, une découpeuse laser et plusieurs autres appareils de haute technologie parmi ses installations, produit des visières médicales pour venir en aide au personnel du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides.

Ce partenariat a débuté à la suite d’une demande de Dre Isabelle Charest, une mère d’élèves de l’Académie, qui est également médecin spécialiste en anesthésie et en réanimation à l’Hôpital de Saint-Eustache. Celle-ci a fait part à la direction de l’Académie du besoin criant du CISSS des Laurentides de se procurer de l’équipement de protection individuelle pour le personnel du milieu hospitalier de la région. Les réserves de visières étant minimes, il fallait donc trouver une façon de produire de l’équipement le plus rapidement possible, et à faible coût.

Une première commande de 1 000 unités

Ainsi, l’école a pu bénéficier de l’aide d’Éric Roberge, un parent d’élèves et membre du conseil d’administration de l’AST, qui a rapidement mobilisé son réseau afin de trouver des fournisseurs pour le matériel nécessaire à la fabrication des visières. Le CISSS a donc passé une première commande de 1 000 visières à l’Académie et, depuis, les équipements n’ont cessé de fonctionner 24 h sur 24, et ce, 7 jours sur 7. Plusieurs membres du personnel de l’Académie ont d’ailleurs mis la main à la pâte afin de produire et d’assembler les visières. Mardi dernier, un premier lot a été livré au CISSS des Laurentides.

Heureux de contribuer

Martin Landry, directeur général de l’Académie Ste-Thérèse, se réjouit de pouvoir mettre l’équipement de l’école à contribution afin de supporter le travail des employés de la santé : «Vous n’avez pas idée à quel point nous sommes heureux de pourvoir contribuer, un tant soit peu, à leur travail si important.»

La grande famille de l’Académie souhaite à tous les intervenants du milieu de la santé tout le courage nécessaire afin de poursuivre la lutte contre cette terrible pandémie et tient à les remercier pour le dévouement exceptionnel dont ils ne cessent de faire preuve.