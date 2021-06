La Ville de Rosemère émet une interdiction d’arrosage

La Ville de Rosemère a émis une interdiction complète d’arrosage, en vigueur dès maintenant, et ce, jusqu’à nouvel ordre, sur l’ensemble du territoire de la Ville. Seul l’arrosage manuel est autorisé. Le temps chaud et sec étant propice aux incendies, il est également essentiel d’assurer la distribution d’eau pour la sécurité incendie.

«Au cours des derniers jours, nous remarquons une forte augmentation de la consommation d’eau et, avec la canicule qui sévit, nous sommes malheureusement dans l’obligation d’émettre cet avis à la population. Nous demandons donc aux résidents de réduire, le plus possible, leur consommation d’eau potable. Soyez toutefois assurés que la Ville continuera de fournir une eau potable d’une excellente qualité pour les citoyens», a souligné le maire Eric Westram.

La Ville interdit d’arroser la pelouse, à moins qu’on détienne un permis d’arrosage temporaire. Aucun nouveau permis d’arrosage ne sera émis jusqu’à nouvel ordre, mais les permis émis préalablement seront honorés. Il est également interdit d’utiliser tout système d’arrosage automatique (souterrain) ou encore de laver les voitures. L’arrosage des fleurs et des jardins demeure permis s’il est fait de manière manuelle.

Toutefois, comme une canicule sévit actuellement, la Ville gardera ses jeux d’eau ouverts afin d’offrir aux citoyens un endroit pour se rafraîchir. Les citoyens qui ne se conforment pas à cette interdiction sont passibles d’une amende pouvant aller jusqu’à maximum de 2000$.

En terminant, la Ville demande la collaboration des citoyens pour préserver l’eau potable.