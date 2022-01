La Ville de Lorraine présente son budget 2022

À la suite du conseil municipal de la Ville de Lorraine du 14 décembre 2021, l’administration Comtois présente les prévisions budgétaires pour l’année à venir. Le maire y annonce entre autres une hausse moyenne limitée de 1,5% pour les résidents et des investissements de plus de 10 millions.

Bilan 2021

En présentant le nouveau budget, le maire Jean Comtois a souligné certains dossiers qui ont été significatifs pour l’année 2021. En ce qui concerne la sécurité publique et l’embellissement du territoire, le boulevard De Gaulle a été reconfiguré pour bonifier le partage de la route. En effet, une nouvelle voie cyclopédestre a été aménagée aux côtés ouest, nord et sud du boulevard. D’une autre part, plusieurs rues du secteur Ronchamp ont été repavées et des nouveaux modules de jeux ont été ajoutés dans les parcs André-Rufiange, des Sorbiers et des Sapins.

L’administration Comtois soulève que la ville a été créative dans un contexte de pandémie, spécialement dans la volonté de faire bouger et divertir les citoyens. « Nous avons posé des actions concrètes pour aider les Lorrains à sortir de l’isolement, à passer à travers cette pandémie », confirme le maire de Lorraine Jean Comtois. En effet, un kiosque de location d’équipements nautiques a été installé l’été dernier au parc riverain.

Le maire revient aussi sur les ententes conclues avec le Golf de Lorraine et le parc du Domaine Vert à Mirabel pour permettre aux citoyens d’y pratiquer des sports d’hiver gratuitement. « Les Lorrains ont grandement apprécié ces nouveautés et surtout, de pouvoir pratiquer des sports extérieurs à quelques minutes de leur maison. Ces ententes ont été renouvelées cette année et à mon avis, ces initiatives ont sans aucun doute contribué à augmenter la satisfaction et le bonheur des Lorrains », indique M. Comtois.

Quelques faits saillants du budget 2022

Avec un budget équilibré de 17 499 443$, l’exercice est en baisse de 0,18% comparativement à l’année précédente et permet à la fois la continuité des projets en cours comme celui du complexe sportif, du talus antibruit et de la résidence pour aînés.

Le budget implique aussi un programme triennal d’immobilisations qui annonce des investissements de 10 285 000$. Ces montants permettront la rénovation, l’acquisition d’équipements et la mise aux normes de différents bâtiments, parcs et espaces verts.

De plus, le nouveau rôle triennal indique un taux de variation de 18,53%, conduisant la ville à diminuer le taux combiné de la taxe foncière. Ainsi, la hausse du compte de taxes municipales est limitée à 1,5%, sous l’indice des prix à la consommation. « Le nouveau rôle d’évaluation triennal est en hausse, signe que notre secteur est en demande. Nos propriétés sont appréciées et la hausse des taxes foncières est inférieure à l’inflation », explique le maire.

Pour prendre connaissance du budget 2022 de la Ville de Lorraine de manière plus détaillée, une brochure explicative et une présentation des prévisions budgétaires pour l’année en cours sont disponibles en ligne sur le site [ville.lorraine.qc.ca].