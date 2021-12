La Ville de Lorraine a un bulletin parfait pour ses audits de conformité

La Ville de Lorraine annonce qu’à la suite des deux audits de conformité réalisés par la Commission municipale du Québec (CMQ) pour l’adoption de son budget 2021 et de son Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2021-2022-2023, elle s’avère en tous points conforme à l’encadrement légal applicable. Ces deux types d’audits, réalisés auprès de 1 074 municipalités, sont des procédures de contrôle qui évaluent leur performance, au bénéfice des citoyens.

Au chapitre de l’adoption du budget 2021, seulement 57 % des villes auditées se sont avérées conformes. Lorraine fait donc partie de celles qui ont respecté l’obligation d’adopter un budget annuel au cours de la période allant du 15 novembre au 31 décembre 2020, lors d’une séance exclusive, et qui ont publié un avis public au moins huit jours avant la séance au cours de laquelle le budget a été adopté. En ce qui concerne l’adoption du PTI, seulement 44 % des villes auditées, dont Lorraine, étaient conforme aux normes exigées. Cela signifie que le conseil municipal de Lorraine a adopté le PTI couvrant la période de 2021 à 2023 lors d’une séance exclusive, avant le 31 décembre 2020 et que la Ville a fait paraître un avis public à cet effet au moins huit jours avant cette séance.

Le maire de Lorraine, M. Jean Comtois, s’est dit très fier de ces résultats : « Lorraine a bien fait ses devoirs, et ce, sur tous les tableaux ! Le processus budgétaire et le programme triennal d’immobilisations sont des processus complexes qui servent de base pour notre plan d’action annuel. Bien prévoir les projets et les actions à venir, bien informer les citoyens des décisions qui sont prises, être disponibles pour répondre à leurs questions, ce sont des éléments qu’ont à cœur tous les membres du conseil municipal. Je salue le travail de toute l’équipe municipale. Elle peut se féliciter, ces rapports d’audit de la CMQ confirment que l’administration travaille fort, avec rigueur et transparence, pour l’ensemble des Lorraines et des Lorrains. »

Pour consulter les rapports de la Commission municipale du Québec, les citoyens sont invités à visiter le www.ville.lorraine.qc.ca.