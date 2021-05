La vigilance d’une jeune fille de 9 ans soulignée par la RIPTB

La Régie de police Thérèse-De Blainville (RIPTB) est intervenue à la suite du signalement d’une jeune fille qui a observé un comportement inquiétant d’un utilisateur de l’application Tik Tok qu’elle ne connaissait pas, qui laissait craindre pour sa sécurité.

La jeune Alexia Ouellet, 9 ans, voyant la nature des propos dans les messages publiés, a eu le réflexe d’aviser sa mère et de contacter les policiers. Les policiers de la RIPTB ont entamé rapidement des démarches afin localiser la personne en question. Grâce à la collaboration de la Sûreté du Québec, division cybercriminalité, les policiers de la RIPTB ont rapidement été en mesure de localiser la personne, une jeune fille de 13 ans, et ainsi permettre la vérification de son état.

Grâce à la vigilance d’Alexia, la jeune a été prise en charge par les policiers de son secteur. L’intervention aura servi à mettre les parents au courant des difficultés rencontrées par leur fille de 13 ans et ainsi l’accompagner dans sa situation. L’intervention a permis de comprendre les raisons qui l’ont poussé à tenir de tel propos et possiblement d’éviter le pire.

Une rencontre de sensibilisation a ensuite été réalisée par la policière qui est intervenue le 10 mai auprès de la jeune fille. L’agente Catherine Ruel s’est présentée à l’école d’Alexia afin de discuter d’intimidation et de l’importance de communiquer lorsqu’on est témoin d’une situation inquiétante. De plus, un certificat du mérite lui a été remis pour souligner son engagement envers la communauté. La RIPTB tient à féliciter et à remercier Alexia qui a su être très alerte et faire preuve d’initiative.

Ceux et celles qui vivent de l’intimidation peuvent en parler à quelqu’un de confiance ou contacter des ressources telles que:

-Tel-jeune: 1-800-263-2266

-S.O.S jeunesse: 1-450-473-5014

-Centre prévention suicide Faubourg: 1-866-277-3553

-Service de police 450-435-2421