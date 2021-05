La vaccination à l’auto est désormais offerte chez Bell Textron

Alors que le déconfinement tant espéré pointe résolument à l’horizon et que les cibles de vaccination se précisent avec une nouvelle acuité, il est désormais possible de recevoir le vôtre sans descendre de votre voiture, en prenant rendez-vous, via Clic Santé, au service ainsi offert par l’entreprise mirabelloise Bell Textron Canada.

La chose a été inaugurée le mardi 18 mai et c’est le président de Bell Textron, Steeve Lavoie, qui a été le premier à relever sa manche pour recevoir un dose du vaccin Pfizer. «Bell est fière d’appuyer la lutte mondiale contre la COVID-19 et la communauté, dont elle fait partie depuis 35 ans, en étant l’une des rares entreprises sélectionnées pour soutenir les efforts de vaccination dans la province», a déclaré ce dernier en inaugurant ce point de service à l’auto qui, soit dit en passant, et le seul et unique dans toute la région des Laurentides.

500 personnes par jour

«Ça amène une offre de service complémentaire, dans un endroit qui est très bien situé», se réjouissait pour sa part Caroline Chantal, directrice de la campagne de vaccination dans les Laurentides, en précisant que le personnel infirmier pourrait y accueillir jusqu’à quatre personnes par voiture, pour une capacité de quelques 500 personnes par jour.

Voilà qui permettra de garder le rythme, alors qu’à cette date, 300 000 doses avaient été administrées dans les Laurentides, pour une couverture vaccinale de 75 % chez les 55 ans et plus. Le fait que la vaccination soit désormais ouverte aux 18 ans et plus fait dire à Mme Chantal que le retour à la vie normale est désormais envisageable. «Et selon les sondages qui ont été faits, 70 % des parents envisagent de faire vacciner leur enfant», d’ajouter la directrice, en parlant de la population des 12 à 18 ans.

Rappelons que le gouvernement du Québec et la Santé publique ont révisé leurs projections et estiment désormais que, vers le 15 juin, 75 % de la population québécoise aura reçu au moins une dose de vaccin.