La SQ tente d’identifier un suspect pour vol

La Sûreté du Québec demande l’aide de la population afin d’identifier un suspect relativement à un vol de remorque fermée, qui a eu lieu le 4 avril dernier, sur la rue Brissette, à Sainte-Agathe-des-Monts.

L’homme serait arrivé au commerce avec un tracteur routier de couleur blanche auquel il aurait attelé une remorque fermée de marque Manac, 53 pieds, de couleur blanche, avant de prendre la fuite. Le suspect est dans la trentaine, mesure entre 1,75 m et 1, 83 m (5 pi 9 po et 6 pi), pèse entre 77 kg et 86 kg (170 lb et 190 lb), et a les cheveux foncés.

Au moment du vol, l’individu portait un chandail foncé de style kangourou, une tuque noire et des gants noirs.

Toute information pouvant permettre d’identifier cet individu peut être communiquée de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.