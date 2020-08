La Solidaire: Une bière spéciale pour les 30 ans de la FHSE

Pour ses 30 ans, la Fondation Hôpital Saint-Eustache (FHSE) vient de se voir offrir un fort joli cadeau, à la fois rafraîchissant et légèrement citronné: La Solidaire, une bière blanche de Simple Malt Brasseurs, une microbrasserie de Saint-Eustache.

Disponible depuis la mi-juillet, la bière en question a été conçue spécialement pour souligner le 30e anniversaire de la FHSE. Elle se veut «idéale en saison estivale» et «accompagnera délicieusement les recettes de poisson grillé ou fumé et peut être dégustée en guise d’apéro désaltérant».

Elle est disponible dans plus de 25 points de vente répartis dans les Basses-Laurentides. Il est également possible de se la procurer chez Brasseurs Illimités, à Saint-Eustache, au 385, rue du Parc, en prenant bien soin, avant de s’y rendre, de prendre rendez-vous en communiquant avec Marie-Jade Turner au 450 598-1363, du lundi au vendredi, entre 10 h et 16 h.

Un brasseur et une fondation

Cette cuvée toute spéciale est l’une des quelque 30 bières que propose Simple Malt Brasseurs, une microbrasserie établie à Saint-Eustache depuis 2007. Du nombre, on compte 14 bières dans la gamme Simple Malt, neuf dans la gamme Bièropholie (des bières vieillies en barrique), sept bières de dégustation et des bières exclusives d’éditions spéciales, comme La Solidaire cet été.

Le fondateur de Simple Malt Brasseurs, René Huard, s’est également porté acquéreur, en 2015, du bar Le Petit Medley, situé rue Saint-Hubert, à Montréal, où 24 bières du brasseur eustachois sont offertes en fût en tout temps. L’endroit est maintenant connu sous le nom de Ninkasi Simple Malt.

Quant à la Fondation Hôpital Saint-Eustache, elle est bien connue et appréciée de la population des Basses-Laurentides puisqu’elle a, grâce à la générosité de ses donateurs, octroyé près de 15 M$ au fil des ans à l’Hôpital de Saint-Eustache pour l’acquisition de nouveaux équipements.

Elle a aussi contribué financièrement à l’ouverture du Centre externe de dialyse de Saint-Eustache, en janvier 2016, ainsi du Centre de cancérologie Alain Germain, en mai 2017, tous deux regroupés dans un immeuble appelé le Centre de santé Desjardins et situé au 14, boulevard Industriel, à Saint-Eustache.

Mais, pour d’autres projets se réalisent, la Fondation Hôpital Saint-Eustache a besoin de l’appui de tous, particulièrement en cette période de pandémie où il est difficile de recueillir des fonds. L’occasion est donc belle de faire sa petite part car tous les profits de la vente vente de la bière La Solidaire seront remis à la Fondation Hôpital Saint-Eustache!

Pour connaître les lieux de vente de la bière La Solidaire: [www.fondationhopitalsainteustache.com/la-solidaire].