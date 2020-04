La Société de l’Alzheimer continue d’offrir des services

En cette période de crise, les Société Alzheimer restent déterminées à soutenir les Québécois atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’un autre trouble neurocognitif ainsi que leurs proches aidants.

Dans le contexte de la pandémie du COVID-19, les personnes atteintes, les familles et proches aidants ont, plus que jamais, besoin de soutien. Les services suivants demeurent donc offerts, adaptés évidemment aux circonstances actuelles :

Consultations téléphoniques

Soutien psychosocial par téléphone

Référencement

Rencontres individuelles, familiales et de groupe par vidéo-conférence

Informations, stratégies et capsules vidéo via nos différents médias sociaux (Facebook et site web)

Télétravail pour tous les employés de la Société Alzheimer

Soutien offert à nos partenaires du réseau (public et communautaire)

Ligne téléphonique et courriel pour nous rejoindre 1-800-978-7881 et admin@salaurentides.ca

La Société Alzheimer des Laurentides est un organisme communautaire à but non lucratif reconnu par le Centre intégré de santé et services sociaux des Laurentides et qui a pour mission d’informer, de soutenir, d’accompagner et de représenter les personnes touchées par la maladie d’Alzheimer ou autres maladies apparentées, de former les intervenants, les bénévoles et les étudiants ainsi que de promouvoir et contribuer à la recherche.

Pour en savoir davantage sur les événements et service de la Société Alzheimer Laurentides, consulter le site internet www.alzheimerlaurentides.com ou appelez au 1-800-978-7881.