La Société Alzheimer Laurentides relance ses services

La Société Alzheimer Laurentides (SAL) annonce la reprise de ses services à la communauté à compter du 6 juillet. Seul le répit de groupe demeure suspendu jusqu'à nouvel ordre.

Au cours des trois derniers mois, l’organisme a suivi de très près l’évolution de la pandémie de COVID-19. La reprise des activités est le fruit d’une décision mûrement réfléchie et tient compte des récentes directives sanitaires émises par les autorités.

«Nos services seront encadrés en fonction des recommandations gouvernementales et nous nous assurerons de mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la protection du personnel de la SAL, des bénévoles, mais évidemment de toutes les personnes atteintes, les familles et proches aidants que nous soutenons», précise la Société Alzheimer Laurentides par voie de communiqué.

Cette ressource a, rappelons-le, pour mission d’informer, de soutenir, d’accompagner et de représenter les personnes touchées par la maladie d’Alzheimer, de former les intervenants, les bénévoles et les étudiants ainsi que de promouvoir et contribuer à la recherche.

Pour en savoir davantage sur les événements et services de la SAL: 1 800 978-7881 ou [www.alzheimerlaurentides.com].