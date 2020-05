La situation se détériore

Encore relativement tranquille à la mi-avril, la situation des centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) et résidences pour personnes âgées des Laurentides s’est détériorée depuis quelques jours.

Bien que le constat démontre clairement que c’est dans le sud de la région que l’on retrouve le plus grand nombre de cas (normal, puisque c’est dans ce secteur qu’est concentrée la grande majorité de la population régionale), un CHSLD est aussi problématique à Sainte-Agathe.

Manoir Joie de vivre

Au premier rang du tableau publié par le CISSS des Laurentides jeudi dernier (c’est le plus récent; le CISSS publiait au cours du week-end la note suivante: «Nous faisons relâche pour quelques jours afin de remodeler la présentation du document pour mieux répondre aux demandes que nous recevons. Pour l’instant, il nous est difficile de confirmer si son retour sera en début de semaine ou un peu plus tard»), on retrouve, pour une deuxième semaine consécutive, le Manoir Joie de vivre de Sainte-Thérèse avec 25 cas (38 % basé sur le nombre de lits) et quatre décès (tel que dévoilé par les gens du CISSS des Laurentides en date de jeudi) depuis le début de la crise.

C’est dans deux CHSLD jérômiens qu’on dénombre le plus grand nombre de cas, après le Manoir Joie de vivre, avec 18 ( 8 %) et sept décès au CHSLD de Saint-Jérôme et 10 (13 %) et cinq décès au CHSLD Lucien G.Rolland (tout comme le Pavillon Philippe-Lapointe, un CHSLD de Sainte-Agathe, avec 10 cas (9 %) et deux décès).

Les Résidences Desjardins Boisbriand présente le plus lourd bilan sur le plan du pourcentage avec sept cas et 78 %.

Employés

Au niveau des cas confirmés d’employés, le Pavillon Philippe-Lapointe affiche un bilan difficile de 23. Le CHSLD de Saint-Jérôme (14), le Manoir Joie de vivre (8) et le CHSLD Lucien G. Rolland (7), là où travaillait la jeune préposée aux bénéficiaires décédée la semaine dernière, suivent dans l’ordre.