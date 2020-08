La Semaine québécoise des marchés publics s’invite dans la région

Du jeudi 6 au dimanche 16 août aura lieu la 12e édition de la Semaine québécoise des marchés publics, une initiative de l’Association des marchés publics du Québec (AMPQ) qui se tiendra, entre autres, dans sept villes et municipalités de la région des Laurentides.

Placée sous le thème de l’autonomie alimentaire, l’édition 2020 est une occasion de faire du tourisme gourmand et de s’approvisionner localement auprès des six marchés publics de la région des Laurentides pour une alimentation saine et durable.

Pour l’occasion, les marchés publics des Laurentides invitent la population à venir à la rencontre des producteurs en les visitant au:

Marché de la gare de Labelle

Marché public de Val-David

Marché public Nourris ta bulle (Mont Tremblant)

Marché sur le lac (Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson)

Marché public de Saint-Colomban

Marché du Vieux-Saint-Eustache

Marché du terroir de Mirabel

Un pas vers l’autonomie alimentaire

Pour une quatrième édition, Julie Aubé, autrice et nutritionniste renommée, sera la porte-parole nationale de la Semaine des marchés publics du Québec. Incarnant les valeurs d’achat local et de l’agrotourisme, elle favorisera une toute nouvelle réflexion cette année, celle de l’autonomie alimentaire. Du contenu vidéo et des fiches d’inspirations seront partagés à la communauté afin d’apprendre à transformer et conserver des produits régionaux pour manger local 12 mois par année.

«Nous avons maintenant plus que jamais une responsabilité collective à nous approvisionner au Québec et même, localement par l’entremise des producteurs et des marchés publics de notre région. La Semaine québécoise des marchés publics est le moment idéal de réunir les producteurs et les consommateurs autour de l’alimentation locale», de déclarer Jean-Nick Trudel, directeur général de l’AMPQ.

Une initiative de l’AMPQ

La 12e édition de la Semaine québécoise des marchés publics est une initiative de l’AMPQ, présentée par Sollio Groupe Coopératif, en partenariat avec l’Union des producteurs agricoles (UPA) et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ).

L’AMPQ a pour mission d’accompagner et de soutenir l’émergence, le développement et la promotion du réseau des marchés publics québécois au profit des communautés locales et des producteurs et artisans de l’agroalimentaire québécois. L’Association compte 131 marché publics membres à travers le Québec.

Pour plus de détails: [www.ampq.ca]. Suivre l’AMPQ sur Facebook : [www.facebook.com/marchespublicsqc/].